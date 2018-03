Périgueux, France

Les bénévoles de l'association ADRA Périgueux lancent un appel à l'aide. Car si aucune solution n'est trouvée, ils n'auront plus de locaux à partir de fin avril.

Le local qu'ils sous-louent à une autre association, à Périgueux ne sera alors plus disponible. L'ADRA ne pourra alors plus distribuer ses colis alimentaires à sa petite centaine de familles très modestes bénéficiaires.

Des membres de l'association ADRA, qui ont besoin d'aide pour trouver un nouveau local © Radio France - Antoine Balandra

Ce qui serait un énorme coup dur pour ces familles très modestes. C'est ce que dit Raymond, bénéficiaire du RSA, qui récupère son colis de 20 kilos, tous les 15 jours à l'association :

"On y trouve de la chaleur humaine, c'est plus que de la nourriture, et si on perd le local, cela va être un grand problème pour de nombreuses familles" dit-il

Alors les bénévoles s'activent pour tenter de trouver un nouveau hangar. Avec quand même quelques critères importants explique Maurice, le trésorier de l'association.

"On y fait des dossiers, on distribue, il nous faut donc au moins 100 mètres carrés, du chauffage, propre, des toilettes, de plein pied pour accueillir les handicapés et un parking" dit ce bénévole

L'ADRA cherche un local sur Périgueux ou même sur Chamiers. Avec un loyer maximum d'environ 300 euros.

Si vous souhaitez aider l'association, voici ses coordonnées :

Impasse des Carrières

Notre Dame de Sanilhac

05 53 08 12 32