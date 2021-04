Dordogne : Une cellule de crise pour les agriculteurs sinistrés par le gel

La Chambre d'agriculture de la Dordogne met en place une cellule de crise pour accompagner les agriculteurs sinistrés par les épisodes de gel de la semaine dernière, les 7 et 8 avril. Le numéro de la cellule de crise est le 05 53 45 19 00.

Face au sinistre d'une ampleur comparable à celle de 2017, la Chambre d'agriculture, la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Fédération des Vins de Bergerac et Duras s'unissent et proposent d'aider tous les agriculteurs du département qui ont besoin d'accompagnement sur le plan technique et administratif.

Une cellule de crise pour recenser les dégâts et faire pression sur les pouvoirs publics

Chaque agriculteur est convié à se signaler. l'objectif est d'évaluer précisément les dégâts, chiffres à l'appui, pour mobiliser les pouvoirs publics. Il est aussi de renseigner tous les agriculteurs touchés sur les divers dispositifs de soutiens qui seront mis en place.

La Chambre d'agriculture a demandé aux services de l'Etat la mise en place de commissions d'expertise sur le terrain, le plus tôt possible

A ce jour, on estime que 50% de la production de prune a été impactée. De 10 à 80% pour les pomiculteurs et les viticulteurs de Dordogne.