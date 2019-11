Dordogne : une entreprise de production de laine de lapin angora présente au salon du made in France

Plus d'une dizaine d'entreprises artisanales de Dordogne seront présentes au salon du made in France à Paris porte de Versailles le week-end du 8 au 11 novembre. Dont la plus jeune productrice de laine de lapin angora de France, installée en Périgord noir

Saint-Genies, France

Le salon du Made in France de Paris aura lieu le week-end du 8 au 11 novembre à la porte de Versailles. Cette année, la Nouvelle Aquitaine sera présente en force.

Avec un stand de 120 mètres carrés et 15 entreprises dont trois périgourdines qui seront mises à l'honneur. Fusta Swing de Paunat, qui crée du mobilier ou des accessoires en bois, les Bobinettes de Neuvic, qui crée des accessoires en tissu réutilisé. Et puis aussi France Angora.

Une productrice de 23 ans, Marie Kastner, qui produit des vêtements en laine de lapin Angora depuis quatre ans à Saint-Geniès en Périgord noir. L'éleveuse est même la plus jeune productrice de laine de lapin angora de France.

Au départ, ils n'étaient qu'une vingtaine. Quatre ans plus tard, les lapins angora de Marie Kastner sont déjà plus de cent. Avec un qualité de laine exceptionnelle explique la jeune productrice. "L'angora est très léger, et une laine très chaude, qui ne prend pas les odeurs et qui ne se salit pas, donc pas besoin de laver les vêtements régulièrement" dit-elle.

Marie Kastner produit ses vêtements en laine angora elle-même - Arnaud Kastner - DR

Echarpes, mitaines, pancho, pulls, Marie fabrique tout sur place. Comptez cinq heures de travail pour un béret par exemple. Tout cela sans faire souffrir un seul instant les animaux. "En fait, les lapins Angora muent tous les 110 jours, donc je les brosses avec une petite brosse, j'aime bien trop les lapins pour les faire souffrir" sourit la productrice.

Respect de l'environnement et production locale

Aujourd'hui l'essentiel de la production mondiale de laine de lapin Angora est assuré par des industriels chinois où le respect de l'animal et de l'environnement n'ont évidement absolument rien à voir. En France il ne reste en revanche que 15 petits producteurs artisanaux comme Marie. La famille Kastner est donc très heureuse d'être mise à l'honneur au salon du made in France à Paris explique le papa Arnaud Kastner : "L'idée c'est de montrer qu'il y a encore des gens qui produisent des choses de manière artisanale, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal" dit-il

Marie Kastner porte ici l'une de ses créations - Arnaud Kastner - DR

Et cette qualité a un prix... Comptez 35 euros le béret et près de 40 euros l'écharpe.

D'après nos informations, d'autres entreprises du Périgord iront elles aussi au salon du Made In France. Dont le Caviar de Neuvic, la fabrique de Mohair de Peyrillac et Millac ou encore les chaussons d'Augignac ou les pantoufles "Mod'caline" de Javerlhac.