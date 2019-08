Dordogne : une réunion fixée au 28 août pour discuter du sort des Papeteries de Condat

Montignac, France

C'était une visite ministérielle très remarquée, par sa présence à l'entreprise Pastels Girault, et son absence aux Papeteries de Condat. Agnès Pannier-Runacher à peine arrivée, le pied dans son véhicule, l'autre au sol, était sollicitée par les élus sur la question des Papeteries de Condat. Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne, lui a remis une lettre signée par plusieurs conseillers départementaux, pour une fois encore, insister sur cette problématique.

Germinal Peiro, président du conseil départemental, lui a remis une lettre signée par les conseillers départementaux © Radio France - Manon Leterq

Pastels Girault, c'est 150 000 pastels chaque année

La représentante du gouvernement après avoir répondu à chacun, a débuté sa visite dans l'entreprise Pastels Girault, gérée par Karine et Stéphane Loiseau. Elle créé depuis plus de 200 ans des bâtonnets de pastels, 150 000 par an, à la main ! C'était l'occasion pour la secrétaire de rappeler l'importance de l'artisanat pour le tissu économique local, mais aussi national. Et preuve de sa réussite, la société exporte chaque année 50% de sa production. Sur place, Agnès Pannier-Runacher a mis la main à la pâte, aidée de Stéphane Loiseau, pour s'essayer aux différentes étapes de fabrication ancestrales, toujours en vigueur pour concevoir les produits.

Les gérants de Pastels Girault Stéphane et Karine Loiseau, successeurs de Christian Petit (à droite) © Radio France - Manon Leterq

Une réunion pour "fixer un calendrier"

Après cette visite d'une heure, Agnès Pannier-Runacher a accepté à la demande des représentants syndicaux et des élus, sur proposition de la préfecture, de participer à une réunion près de là, au manoir de Chambon. A l'issue de la réunion, pas de proposition concrète pour dissiper les inquiétudes des 500 salariés de l'entreprise. Une chose en est ressortie : l'organisation d'une table-ronde le 28 août en présence des syndicats et des élus, pour "fixer un calendrier". Mais la secrétaire d'Etat a assuré que le gouvernement était actif sur le dossier.