Ribérac, France

Des enfants de résidents, des collègues de travail, des syndicalistes se sont rassemblés ce jeudi matin devant l'entrée de l'hôpital de Riberac. C'est là, sur le trottoir, qu'Anthony Lavergne a posé un fauteuil en plastique sur lequel il s'est installé depuis lundi. Il fait la grève de la faim. Ce cuisinier ne se nourrit que des bols de soupe que lui emmènent ses collègues ou ses amis. Cet agent hospitalier de 38 ans entend dénoncer les conséquences du manque de moyens et d'effectifs dans les Ephad et particulièrement à Ribérac. Le personnel, sous pression, a de moins en moins de temps pour s'occuper des pensionnaires.

Une grève de la faim dans le froid

Anthony Lavergne dort dans sa voiture, devant l'hopital de Ribérac © Radio France - Valerie Déjean

Anthony Lavergne, non content de faire la grève de la faim, passe son temps dehors et dort dans sa voiture alors que le mercure descend jusqu'à moins sept degrés. Il a fait le plein de couvertures, de couettes. Ses collègues lui ont apporté un chauffage au gaz qu'ils vont brancher sur un groupe électrogène. Il est ravitaillé en boisson chaude. Un soutien qui lui fait chaud au coeur, à défaut de réchauffer l'atmosphère. " Je me sens très soutenu, et si je ne bois que de l'eau je me nourris de ça, ça me fait beaucoup de bien".

Les enfants de résidents dénoncent les conséquences des manques d'effectifs

La maman d'Arlette, 95 ans, est à l'Ephad depuis plusieurs années. Sa fille est venue manifester." Autrefois, les aides soignantes venaient papoter avec elle, maintenant c'est fini, elles posent la tisane et "hop" ça repart. Elles font ce qu'elles peuvent".

La mère de Nicole, 88 ans, est également résidente : "Elle a 88 ans. Les toilettes elles sont que quatre le matin, vous voyez votre maman qui sort de la chambre et quand on l'habille, elle a juste une robe et des bas de contention, elle n'a rien d'autre dessous. C'est vrai que les filles sont tellement pressées. Elles nous répondent qu'elles n'ont pas le temps ."

manifestation de soutien des parents de résidents devant l'hopital de Ribérac © Radio France - Valérie Déjean

La directrice de l'Ephad, qui gère aussi celui de Saint Aulaye, la Ménardie et La Roche Chalais, a convoqué un CHSCT exceptionnel ce jeudi pour tenter de trouver des pistes de négociations avec le personnel.