Dordogne : Une voiture Apple cartographie les routes du Périgord

Peut-être l'avez-vous croisée sur une route du Périgord. Une voiture bardée de caméras et de capteurs arpente depuis quelques semaines les routes de Dordogne. Elle cartographie le réseau routier pour le géant américain de l'informatique Apple.

La voiture Apple Maps est truffée de capteurs et de caméras

Avec sa tourelle plantée sur le toit, elle ne passe pas inaperçue! Depuis quelques semaines, une voiture arpente en long, en large et en travers le réseau routier du Périgord, pour le compte d'Apple. La société informatique américaine alimente ainsi son application "Maps" en nouvelles images 3D et données en tout genre, comme le font déjà Google ou Tom Tom par exemple.

Un Périgourdin au volant

Et c'est un Périgourdin qui pilote sept heures par jour cette Subaru blanche truffée d'électronique. Michel De Almeida a trouvé ce travail par hasard alors qu'il s'était inscrit dans une agence d'intérim. "Il suffisait de posséder un permis de conduire et de parler couramment anglais précise ce Marsacois. Formé pendant une semaine à Eindhoven aux Pays Bas, il conduit depuis le mois d'avril sa voiture, accompagné par un copilote chargé lui de contrôler les prises de vue. Opération interrompue bien sûr par le confinement et qui a donc pris quelques semaines de retard.

Le dispositif de la voiture Apple Maps à Périgueux en Dordogne © Radio France - Emmanuel Claverie

Ecoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

13 caméras prennent 35.000 photos par jour

Michel De Almeida reste très discret sur le dispositif mis en place. Tout ce que l'on peut savoir, c'est que la tourelle qui se dresse sur le toit est équipée de 13 caméras d'une balise GPS et de trois télémètres laser rotatifs. Un dispositif installé sur les roues arrières déclenche des photos toutes les cinq secondes. Jusqu'à 35.000 photos sont ainsi prises chaque jour. Elles sont ensuite expédiées en Bulgarie pour y être traitées. "Je redécouvre mon département se félicite Michel De Almeida. Je ne connaissais pas par exemple le château de la Côte." La voiture Apple Maps devrait continuer à sillonner le département de la Dordogne jusqu'à fin août mi-septembre. Une centaine de voitures identiques cartographient dans le même temps les autres départements français.