Dordogne : vous député, que feriez-vous pour l'emploi en bergeracois ?

Jusqu'à vendredi 2 juin, France Bleu Périgord va à votre rencontre dans les quatre circonscriptions de la Dordogne. A la rencontre des citoyens pour savoir, eux députés, ce qu'ils feraient s'ils étaient élus lors des législatives des 11 et 18 juin. Deuxième étape en bergeracois pour parler emploi

A moins de trois semaines des élections législatives des 11 et 18 juin prochain, France Bleu Périgord parcourt la campagne et s'intéresse chaque matin aux thèmes forts dans le département. En vous posant cette question: "vous député, vous feriez quoi..." Et justement, vous feriez quoi pour améliorer la situation de l'emploi dans la deuxième circonscription, celle de Bergerac ?

Un secteur en crise avec un chômage plus élevé que la moyenne du département (10.4% au quatrième trimestre 2016 en Dordogne) et plus élevé que la moyenne régionale de Nouvelle Aquitaine.

Pourtant les chiffres de la Direction régionale des entreprises et de la concurrence (la DIRRECTE) indiquent une reprise de l'économie. Le nombre de demandeurs d'emplois en fin de mois a baissé de près de 1% en un an autour de Bergerac. Ce qui n'empêche pas le bergeracois de souffrir des conséquences du pic de la crise, qui a eu lieu entre 2011 et 2013.

"Je ne vois pas ce que pourra faire le prochain député pour moi" explique Olivier, chômeur depuis plus de 10 ans

C'est vrai que le nombre de chômeurs longue durée continue d'augmenter dans le secteur : +2.3% en un an. Ces bergeracois les moins insérés, Jean Pierre Ditsch, directeur de l'association BASE, spécialisée dans l'insertion par l'emploi, les voit passer tous les jours :

"On est très sollicités, on a des gens qui ont besoin d'activité, mais aussi de liens" explique le responsable d'association

Alors lui député, Jean Pierre Distch favoriserait les structures d'insertion et les mettrait en lumière. Car selon lui, cela marche : il fait travailler cette année 17 équivalents temps plein. Et 70% des personnes en difficulté accueillies retrouvent du travail.

Délizia Grelot la présidente de la jeune chambre économique de Bergerac elle, s'engage pour aider les jeunes à décrocher du boulot. Car pour elle, ils ne sont pas assez bien orientés.

"Sur Bergerac, il y a des possibilités, des offres, mais beaucoup de gens n'en ont pas connaissance, ou bien ce sont des métiers qui ne sont pas assez valorisés" dit-elle

Aujourd'hui heureusement, le chômage des moins de 26 ans recule sur un an en bergeracois, de près de 4%. Mais les efforts doivent continuer. Car pour les moins qualifiés, trouver du travail reste quasiment mission impossible. Jean Marc Banizette, représentant du personnel CFDT chez le pépiniériste Desmartis voit des jeunes frapper à la porte de l'entreprise tous les jours. "C'est pas terrible du tout, avant on avait de grosses entreprises, on avait la SNPE qui maniait beaucoup de personnel, il y a Polyrey qui a des difficultés aussi, c'est ce qui nous manque aussi, les grosses sociétés".

Des signes encourageants

En fait, le bergeracois souffre encore aujourd'hui des conséquences de la très forte crise qui a sévi entre 2011 et 2013. Mais selon Corinne Sperzagni, directrice adjointe du Pôle Emploi de Bergerac il y a désormais des signes encourageants : "sur l'année 2016, on a enregistré des reprises d'emploi importantes, et puis cette année, on a plus de 470 prévisions d'embauche supplémentaires, c'est plutôt encourageant, et puis donc des chiffres du chômage qui ont tendance à laisser penser que cette courbe est plutôt à tendance intéressante" explique-t-elle. Et puis les déclarations préalables à l'embauche sont aussi à la hausse : +8.3% par rapport à l'an dernier.