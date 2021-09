Dossier du jour : Bourgogne-Franche-Comté, région la plus en retard sur le plan de la rénovation énergétique ?

Notre région serait la plus à la traîne en matière de rénovation énergétique selon l'enquête réalisée par une société spécialisée. Avec la très forte hausse des tarifs réglementés du gaz au 1er octobre et potentiellement de l'électricité l'an prochain quelques conseils pour isoler vos logements.

Selon la société "PrimesEnergie.fr" l'un des spécialistes français de l'accompagnement financier des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers -une société privée sous agrément du ministère de la transition énergétique pour la distribution des aides- la Bourgogne-Franche-Comté serait la région la plus en retard en terme de rénovation énergétique avec pas moins de 53% de maisons individuelles ou de logements collectifs encore à rénover ! Une bizarrerie que n'explique pas Nicolas Moulin président-fondateur de "PrimesEnergie.fr" d'autant que des aides existent pour rénover son logement !

Travaux de rénovation énergétique dans des logements des années 60, à Longueau (80), fin juin 2018. © Radio France - Clément Lacaton

"C'est un point important : il n'y a pas moins d'aides en Bourgogne qu'en Ile-de-France. Peut-être que les gens sont moins au courant mais les aides existent pour les particuliers, elles sont très importantes. Car vous pouvez financer jusqu'à 90% de vos travaux énergétiques surtout si vous avez des ressources modestes" explique ce spécialiste.

Deux dispositifs très concrets

Et tout le monde peut être aidé : les ménages les moins fortunés donc comme les plus aisés. Avec deux grands dispositifs que vous pouvez solliciter via des sociétés comme celle de Nicolas Moulin. Le premier "Ma PrimeRénov" correspond à l'ancien crédit d'impôt du gouvernement, le second "la Prime Energie" -lui- est financé par les fournisseurs d'énergie français. Quelques exemples très concrets de ce que vous pouvez faire chez vous !

"Vous voulez installer une pompe à chaleur ? Eh bien nous "PrimesEnergie.fr" on vous donne 4 500 euros de prime énergie sur votre pompe à chaleur et on va également vous donner jusqu'à 4 000 euros de 'prime rénov' en provenance de l'Etat, 8 500 euros sur une pompe à chaleur qui vous coûte 12 ou 13 000 euros, vous l'avez compris, c'est un remboursement majeur pour une économie d'énergie immédiate" poursuit Nicolas Moulin.

Des aides qui valent vraiment le coup assure Vincent Jonval, commercial au sein de la société bisontine "Moyse" présente à Dijon depuis les années 80 et qui en faveur de la rénovation énergétique Copier

Se renseigner, faire des simulations sur internet

Pour bénéficier de ces deux aides vous devez impérativement vous renseigner et faire des simulations sur internet avant de contacter des entreprises et éventuellement de lancer les travaux. Techniquement vous avancez l'argent et une fois ces travaux terminés vous recevrez les chèques correspondant aux deux dispositifs. Aline habite un pavillon des années 50 près de l'avenue Eiffel à Dijon. Sans rouler sur l'or elle a décidé de faire des travaux d'isolation il y a plusieurs mois, elle ne le regrette pas.

"Nous avions froid chez nous. Et même en poussant les radiateurs à fond, cela ne changeait rien. Alors on a fait isoler les combles, on a fait isoler les murs par l'extérieur et nous sommes très satisfaits d'autant que nos factures de gaz ont baissé : on est passé de 120 euros par mois à même pas 80".

Pierre Augé métreur au sein de l'entreprise Brulé © Radio France - Thomas Nougaillon

Bien choisir les entreprises

Attention ceci dit à bien choisir l'entreprise qui va intervenir chez vous parce qu'il y a quand même quelques "margoulins" dont il faut se méfier dans le secteur, on l'a vu notamment avec l'histoire de l'isolation des combles à 1 euros. Il est important de ne pas se presser, de faire confiance au bouche à oreille et des retours d'expériences de travaux réalisés chez des amis, de la famille avant de se lancer. Pierre Augé métreur au sein de l'entreprise Brulé -célèbre entreprise dijonnaise de peinture qui effectue aussi des travaux d'isolation chez les particuliers- vous recommande également de solliciter les entreprises labélisées "RGE" !

"Oui dans le sens où globalement toutes les aides sont soumises au fait de faire appel aux entreprises reconnues 'garantes de l'environnement' à savoir 'RGE', c'est donc une condition pour pouvoir bénéficier des aides" explique le jeune homme qui a justement été chargé de monter le dossier pour que sa société elle-même puisse bénéficier de ce label.

Les travaux de rénovation c'est maintenant !

Avec la très forte hausse des tarifs réglementés du gaz : +12,6% au 1er octobre et potentiellement de l'électricité l'an prochain, avec la fin annoncées des chaudières au fioul qui seront totalement interdites à compter de 2022, mais aussi avec la baisse annoncée de ces aides dès 2022 il n'a jamais semblé aussi important de faire des travaux chez soi ! A quoi avez-vous droit ? Renseignez-vous en ligne auprès du site www.PrimesEnergie.fr. Grâce aux divers dispositifs existants en Bourgogne-Franche-Comté cette société assure avoir contribué à reverser plus de 13 millions d'euros à 7 300 ménages en 2020 !

