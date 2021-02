La nouvelle éco : à Quimper, une coiffeuse à domicile débordée

Pauline Corvellec, 34 ans, est coiffeuse à domicile depuis sept ans dans le sud Finistère, dans la région de Quimper. Dès le début de la crise sanitaire, de nouveaux clients l'ont contactée. Elle a dû se réorganiser en rationalisant ses déplacements, en réduisant son périmètre d'intervention, en augmentant son amplitude horaire et en travaillant sur ses jours de congés.

Le protocole a été renforcé et les clients sont rassurés d'être seuls

"Les nouveaux clients n'expliquent pas forcément pourquoi ils m'appellent et je ne me permets pas de les interroger à ce sujet, mais je suppose qu'ils veulent éviter les salons de coiffure malgré les précautions qui y sont prises." Pauline avait déjà l'habitude de désinfecter son matériel avant la crise sanitaire. Le protocole a évidemment été renforcé. "Je n'accepte pas qu'il y ait trop de monde dans la pièce, évidemment les clients doivent porter le masque. On sent que les gens sont rassurés. Par solidarité avec les salons de coiffure, j'espère que leurs clients habituels reviendront vers eux quand on sera sorti de la pandémie. En attendant, je suis là."

_Infos pratiques_. Pauline est joignable via sa page Facebook "Les ciseaux de Pauline" ou par téléphone au 06 32 75 79 45.