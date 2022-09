Douai : l'usine Renault à l'arrêt pour trois jours à cause d'une pénurie de semi-conducteurs

Plus de la moitié des 3.000 salariés de l'usine Renault à Douai (Nord) est au chômage partiel à partir de ce jeudi et pour trois jours (vendredi et lundi). L'annonce a été faite par email aux salariés, qui avaient été prévenus que le mois de septembre serait compliqué.

L'usine produit la Megane électrique

L'approvisionnement en semi-conducteurs est trop faible pour continuer la production. Ces petites pièces sont essentielles à la construction d'appareils électroniques. Les pénuries se succèdent depuis la crise sanitaire.

Deux pénuries en semi-conducteurs ont déjà provoqué des arrêts de la production, en avril dernier et il y a deux semaines. L'usine de Douai produit la Megane électrique.