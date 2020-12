Comment la douane des Pays de la Loire travaille avec les entreprises à l’approche du Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne approche à grands pas. Si un énième rebondissement ne vient pas de nouveau perturber le calendrier, le Brexit aura bien lieu le 31 décembre.

Bye bye les Britanniques. Au revoir aussi la simplicité d’échange entre les deux zones. Le Brexit est synonyme d'une nouvelle frontière et donc de nouvelles taxes et de nouveaux droits à l’importation et à l’exportation. Les entreprises des Pays de la Loire qui commercent outre-Manche vont donc devoir réaliser des déclarations douanières.

500 entreprises vont découvrir les formalités douanières

"Le Royaume-Uni représente le 4e ou le 5e partenaire selon les années des entreprises de la région à l'exportation. Le Brexit a donc un impact fort. Nous avons estimé qu’il y un peu plus de 2 000 entreprises concernées et 25 % d'entre elles n'ont jamais effectué de formalités douanières", explique Michel Marin, directeur régional des douanes des Pays de la Loire.

Il s’agit d’entreprises qui ne travaillent qu’avec des pays de l’Union européenne dans laquelle existe le principe de libre-circulation des personnes et des marchandises.

Michel Marin est le directeur régional des douanes des Pays de la Loire. © Radio France - Noémie Lair

Pour les accompagner et faire face à ces déclarations supplémentaires, 20 douaniers ont été recrutés et s’ajoutent aux 300 travaillant déjà dans la région. Les services de la douane ont en effet différentes missions : organiser le passage des marchandises aux frontières, percevoir des taxes et faire des contrôles pour s'assurer de la conformité des produits.

Anticiper un acte administratif complexe

"Ce sont des formalités qui peuvent être complexes car il y a des notions parfois difficiles à appréhender : valeurs en douane, origine douanière, espèce tarifaire, etc.", reconnaît le directeur régional des douanes. Il incite donc les entreprises à anticiper "pour que la fluidité des opérations puisse continuer".

L’administration travaille donc avec la Région et la Chambre de commerce et d’industrie pour aiguiller les entreprises et un guide de préparation au Brexit a été mis au point. La douane se dit prête. Les entreprises suivent, elles, le mouvement peu à peu, à mesure des reports et rebondissements du Brexit.

Depuis que nous avons mis en place cet accompagnement, nous avons vu une montée en puissance progressive des demandes d'informations et cela s'accentue à l'approche du Brexit. Depuis le 1er septembre, à Nantes, nous avons accordé plus de 150 entretiens personnalisés à des entreprises. Il faut qu'elles fassent toutes cet effort. Celles qui nous soucient le plus, ce sont celles qui n'ont jamais fait de commerce international et qu'il faut vraiment accompagner. Par exemple, nous sommes dans une région viticole qui exporte beaucoup vers le Royaume-Uni donc on fait passer des messages aux viticulteurs, on essaye de les accompagner.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont annoncé, ce dimanche 13 décembre, que les discussions pour éviter un Brexit sans accord vont se poursuivre. Mais ces négociations ne vont rien changer à l’apparition d’une nouvelle frontière. Cette fois-ci, il va bien falloir s’y coller.