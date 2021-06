Restaurants, bars et cafés peuvent étendre gratuitement leur terrasse à Chinon, depuis le 19 mai et jusqu'à la fin de l'été. Un coup de pouce de la municipalité qui leur permet d'accueillir plus de clients et de compenser en partie les pertes liées à leur fermeture.

"On double notre capacité de terrasse" : restaurateurs et cafetiers de Chinon profitent de terrasses étendues

En plein milieu du parking de la place du Général de Gaulle, à Chinon, trônent désormais tables, chaises et parasols. Depuis la réouverture des bars et restaurants le 19 mai, 16 places de stationnement ont été transformées en terrasses. La municipalité permet aux restaurateurs et cafetiers d'étendre gratuitement leur terrasse jusqu'à la fin de l'été, pour compenser un peu les pertes liées à leur fermeture.

Deux fois plus de places et des recrutements

"On double notre capacité. Normalement, on a entre 25 et 30 couverts en terrasse, et là, on est aux alentours de 70 places", indique Fabio Franzella, restaurateur aux Saveurs d'Italie. Des places supplémentaires qui compensent un peu les 80 couverts dans la salle intérieure, pour l'instant fermée. "Ça nous permet vraiment d'accueillir plus de clients et de leur faire plaisir. Sans ça, ça aurait été compliqué pour nous de tenir". L'extension de terrasse lui a aussi permis d'embaucher trois saisonniers pour l'été.

Émilie Riopel, gérante de la Cabane à vins, a également pu doubler ses places en terrasse et embaucher une troisième personne. "Je l'ai recrutée pour la terrasse. C'est signe que ça fait une grosse différence pour nous". Un peu plus loin, au Bistrot de la Place, cinq tables ont pu être rajoutées en plein milieu de la rue, devenue piétonne pour l'occasion. "C'est assez confortable, à la fois pour les enfants et familles, mais aussi pour circuler avec un plateau, sans risque de se faire renverser", commente Patricia Chionna, la gérante.

Un panneau sens interdit a été installé pour rendre la rue piétonne et permettre au Bistrot de la Place de rajouter quelques tables. © Radio France - Chloé Martin

"On se gare un peu plus loin"

L'inconvénient est bien sûr pour les automobilistes. Pour rejoindre le parking de la Brèche, il faut désormais faire un détour par la place Hofheim, et il y a moins de places pour se garer place de la mairie. Mais pas de quoi décourager les habitués. "On se gare un peu plus loin, mais c'est nécessaire d'avoir des terrasses au maximum", admet Jean. "Ça vaut vraiment le coup de faire un effort pour aider un petit peu les commerçants locaux", ajoute son ami Joël.

Restaurateurs et clients espèrent bien que ces terrasses étendues le restent de façon permanente, même après l'été.