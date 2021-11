Doubs : Après l'incendie du restaurant La Cude, des musiciens organisent des concerts de soutien

Deux concerts de soutien sont organisés à Audincourt et à Montbéliard pour venir en aide aux restaurateurs de La Cude.

C'est un joli geste de solidarité. Des concerts vont être organisés pour soutenir les propriétaires du restaurant La Cude, à Hyémondans, dans le Doubs. La bâtisse avait entièrement brûlé le 9 octobre. L'initiative vient de musiciens et de groupes de musique qui avaient l'habitude de jouer dans ce restaurant. Après le drame, ils se sont réunis via Whatsapp pour s'organiser.

Des concerts en décembre et en février

On connait enfin les dates des deux concerts organisés. L'un se tiendra le 18 décembre à l'Atelier des Môles à Montbéliard, avec quatre groupes de musique. Pour la deuxième date, six groupes de musique vous donnent rendez-vous le 19 février 2022 au Moloco, à Audincourt. "L'ensemble des recettes sera reversé aux restaurateurs", assure Pattou, chanteuse et initiatrice du projet.

Le restaurant ravagé par les flammes en octobre

Impossible pour ces musiciens de ne pas se mobiliser. Ils ont été profondément attristés par l'incendie de La Cude. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, l'institution du Doubs est partie en fumée. Une trentaine de pompiers ont tenté d'éteindre les flammes, mais ils n'ont rien pu faire.

Pour participer à ce geste de solidarité et assister aux concerts, rendez-vous sur les sites du Moloco et de l'Atelier des Môles. Un tarif unique de dix euros a été fixé.