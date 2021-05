Doubs : des mois d'attente pour percevoir les allocations logement

Si vous êtes éligibles aux aides au logement de la Caf, vous avez sans doute remarqué des délais d'attente de plus en plus longs depuis le début de l'année. Les syndicats de salariés Force ouvrière et Sud dénoncent les méfaits de la réforme des APL, mise en place depuis le 1er janvier 2021.

Des retards de paiement de plus en plus longs, et le site caf.fr en rade régulièrement... Depuis la réforme des APL au début de l'année, la situation est invivable pour les allocataires mais aussi pour les travailleurs sociaux. Les plus chanceux attendent deux à trois mois pour toucher leur aide au logement, jusqu'à six mois pour les autres.

La réforme entraînerait de nombreux bugs informatiques, des dossiers tronqués et des anomalies techniques quotidiennes. Et la Caf du Doubs n'est pas épargnée. Les agents, eux "subissent".

A la Caf du Doubs, on n'échappe pas à la lenteur du système informatique. Résultat, la coupe est pleine pour les travailleurs sociaux démunis, ET les allocataires mécontents. Lucas Archassal : Copier

Les syndicats Force ouvrière et Sud alertent sur ces soucis informatiques qui ne peuvent plus durer aux allocations familiales.

Les agents n'en peuvent plus

Rachel Muller Lerognon est technicienne conseil à la CAF du Doubs de Montbéliard. Elle craint que cette situation entraîne des burn-out parmi les travailleurs sociaux, soucieux de voir ces allocataires qui attendent leur paiement depuis plusieurs mois. "On est impuissant, dit-elle, parce qu'on est en face de personnels, dans certaines caisses, qui n'en peuvent plus. On a un risque psychosocial très important."

Le témoignage de Rachel Muller Lerognon, technicienne conseil à la CAF du Doubs de Montbéliard. Copier

Les directions de la CAF nationale et de celle du Doubs n'ont pas répondu à nos sollicitations.