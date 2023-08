Doubs : UPS implante une immense plateforme de tri à Dannemarie-sur-Crète

Le long de la Nationale qui relie Besançon à St-Vit dans le Doubs, l'immense structure a poussé progressivement, jour après jour, et nettement plus encore durant tout cet été. Un peu comme le célèbre jeu de briques en plastiques à assembler : des parpaings et encore des parpaings, des charpentes et une toiture forment désormais distinctement un hangar de 8.000 m2 à Dannemarie-sur-Crète .

ⓘ Publicité

Et selon nos informations, ce vaste bâtiment (115 mètres de long, 70 de large et d'une hauteur de 8 m) abritera prochainement la nouvelle "méga" plateforme de tri/distribution de colis implantée par UPS en France, où seulement deux existent pour l'instant : près de l'aéroport Paris-Orly, à Evry et à l'aéroport Lyon St-Exupéry.

L'atout de Dannemarie-sur-Crète : la proximité de l'A36

Une des raisons du choix de Dannemarie-sur-Crète par le groupe postal américain pour y installer sa plateforme régionale en Bourgogne Franche-Comté, c'est la proximité de l'autoroute A36 : à peine 8 km de trajet jusqu'à la petite commune (1.500 habitants) du Grand Besançon . Au total, cet immense entrepôt UPS disposera de 11 quais de chargement/déchargement où transiteront quotidiennement les poids lourds et camions de livraisons sur un site global d'un ancien terrain privé de 26.000 m2.

La future plateforme de tri UPS à Dannemarie-sur-Crète (Doubs) en cours de construction le 30 août 2023 © Radio France - Julien Laurent

Des créations d'emplois à la clé

La livraison définitive du bâtiment, dont les travaux ont débuté ce printemps, est programmée pour la fin de cette année 2023. Mais le lancement de l'activité est programmé pour le 2e trimestre 2024, le temps à UPS d'installer à l'intérieur toutes ses chaînes automatisées de tri.

Et cette plateforme logistique de 8.000 m2 implantée à Dannemarie-sur-Crète devrait ainsi bénéficier à l'emploi local : en octobre 2022, le groupe américain a inauguré un nouvel entrepôt de 3.000 m2 à Lyon St-Exupéry pour y employer 250 salariés.