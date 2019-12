Douche froide pour les opposants au projet de zone commerciale Ikéa-Leclerc, au Mans

Les opposants au projet de zone commerciale Ikéa-Leclerc, près du Mans, ne se font pas beaucoup d’illusion après l’audience, ce vendredi 13 décembre, devant le tribunal administratif de Nantes. La justice examinait le dernier recours de l’association « Les riverains et amis de Béner ». Ce recours concernait les risques que la construction de l’hypermarché et du magasin d’ameublement pouvaient faire peser sur les captages et les cours d'eau situés à proximité. Le rapporteur public a recommandé au tribunal de rejeter la demande des opposants. Or, dans l'immense majorité des cas, la justice administrative suit les recommandations du rapporteur public.

Décision début 2020

« C'est mal engagé », reconnaît Jean-Claude Querville. Le président de l'association « Les riverains et amis de Béner » dit sa déception : « Nous mettions beaucoup d’espoir sur ce recours. S’il est effectivement rejeté, nous espérons tout de même pouvoir faire appel. A défaut, ce sera terminé pour nous juridiquement ». Le tribunal administratif de Nantes devrait rendre sa décision début janvier 2020.

Le projet Ikéa-Leclerc en bref