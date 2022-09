Douche froide, réverbères éteints, groupements d'achat : comment les villes limousines économisent l'énergie ?

La commune d'Isle a déjà des panneaux solaires pour alimenter ses écoles et sa piscine et d'autres installations sont prévues pour réduire ses factures d'électricité.

Comment réduire ses factures face à la flambée des coûts de l'énergie ? C'est un dilemme qui prend des proportions colossales pour les mairies et autres collectivités locales. A Isle, dans l'agglomération de Limoges, si la consommation ne baisse pas, la facture d'électricité annuelle coûtera 1,8 millions d'euros de plus que ce qui avait initialement été prévu pour 2022. Le maire Gilles Bégout annonce donc une série de décisions, dont certaines drastiques, pour éviter d'exploser le budget.

Eclairage public et chauffage revus à la baisse

Cet hiver, le mercure ne dépassera pas les 19 degrés dans les bâtiments municipaux d'Isle et dans les salles de sport, il n'y aura plus de chauffage du tout. Pas même dans les vestiaires, où les douches passent aussi à l'eau froide. C'est spectaculaire mais indispensable pour Gilles Bégout, qui a aussi lancé l'installation de détecteurs de luminosité dans les écoles de la commune. Objectif : faire la chasse au gaspillage d'électricité dans les classes.

"On ne fait pas attention : il y a du soleil et on ne voit même pas que c'était éclairé ou on part en récréation et on laisse allumé. Tout ça ce n'est plus acceptable" souligne le maire. Les détecteurs sont donc programmés pour éteindre automatiquement la lumière quand une classe est vide ou si la luminosité dépasse les 300 lux (unité de mesure de l'éclairement). "Pour un élève, il faut 300 lux pour éclairer confortablement et ne pas s'abîmer les yeux" précise l'élu qui a veillé à ce que le dispositif ne pénalise pas le travail des enfants.

Davantage de panneaux solaires pour produire sa propre électricité

Comme d'autres communes du Limousin, le conseil municipal d'Isle vient aussi de voter une nouvelle réduction de l'éclairage public. Les lampadaires sont désormais éteints dès 23h dans les rues de l'hyper centre, 21h30 ailleurs, soit dans les trois-quarts de la commune. Et la lumière sera totalement coupée l'été. Isle privilégie aussi l'auto-production d'électricité. Elle a déjà des installations photovoltaïques pour ses écoles et sa piscine et 350 nouveaux panneaux solaires sont prévus sur la salle de concerts et salle des fêtes en cours de construction.

L'éléctricité produite alimentera directement la salle lorsqu'elle est utilisée et le reste du temps, "le surplus est renvoyé sur les autres bâtiments de la commune, comme les écoles et le tennis qui son à proximité" précise William Tharaud, responsable de la gestion des bâtiments municipaux. Au vu des cours actuels de l'électricité, ça peut représenter une économie de 100.000 euros par an selon le maire. Gilles Bégout souligne que ça peut permettre d'amortir l'investissement en seulement deux ans, au lieu de huit ans dans le projet initial.

Le succès des groupements d'achat d'électricité pour les collectivités

Autre piste pour réduire la facture, de plus en plus de collectivités publiques du Limousin se tournent vers les groupements d'achat d'électricité. En Haute-Vienne, elles étaient 87 à adhérer au premier programme lancé en 2016 par le SEHV, le Syndicat Energies Haute-Vienne. Aujourd'hui, le nombre a grimpé à près de 130 et les nouvelles demandes continuent d'affluer. En Corrèze, 214 des 279 communes du département profitent d'un programme similaire sous l'égide de la Fédération d'électrification et d'énergie de la Corrèze, associée à dix autres départements pour ses achats groupés d'électricité.

Si nous étions seuls, nos factures auraient plus que doublé, alors que là, nous limitons les hausses.

La ville et l'agglomération de Tulle ont franchi le pas il y a quatre ans et leurs factures ont effectivement baissé au départ, d'environ 10%. Aujourd'hui, les prix suivent la tendance globale du marché et augmentent donc, mais le groupement permet de limiter la casse précise Laurent Argueyrolles, directeur général adjoint en charge des pôles techniques de la mairie et de Tulle Agglo. "Si nous étions seuls, nos factures auraient plus que doublé, alors que là, nous limitons les hausses, même si elles sont tout de même conséquentes, de l'ordre de 40% pour cette année."

Les prix négociés par les groupements permettent à la ville et l'agglomération de Tulle de continuer à payer les factures sans faire trop de sacrifices pour l'instant. Grâce à l'effet de groupe, mais aussi au travail d'un trader qui scrute les marchés au quotidien pour prendre des positions et minimiser les hausses de prix. Un travail de long terme, puisque les groupements sont déjà en train de travailler sur les tarifs pour 2024 et 2025. Limous