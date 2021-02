Douvrin: comment donner son avis sur la future usine de batteries électriques?

Alors que l'entreprise ACC a dévoilé ce mardi 16 février le calendrier des travaux et des embauches de cette future usine [cf. notre article sur le sujet], une "concertation préalable" va être organisée du 25 février jusqu'au 23 avril, sous l'égide de la Commission Nationale du Débat Public. Elle précède l'enquête publique qui viendra dans un second temps. Cette concertation est une obligation légale compte-tenu de l'ampleur du projet. Les habitants sont invités à s'exprimer sur les différents aspects du projet: est-il opportun de construire cette usine? Quels impacts sur l'environnement? Comment le projet doit-il être mené, etc.

532.000 habitants concernés par la concertation

La concertation concerne potentiellement 114 communes et ses 532.000 habitants. Des dépliants expliquant le projet ont déjà commencé à être distribués dans les boîtes aux lettres. Il existe plusieurs possibilités de participer aux débats: à travers des débats en ligne sur internet (des "webinars"), à travers la plate-forme internet dédiée, lors de réunions physiques (inscription préférable compte-tenu des conditions sanitaires mais non-obligatoires) ou sur les différents stands qui seront organisés sur des marchés, dans des centres commerciaux, etc. Toutes les infos sont sur la plateforme dédiée à cette concertation: https://www.concertation-acc-batteries.fr

La concertation préalable va durer deux mois - © ACC

Les différents rendez-vous de la concertation

Réunion publique d'ouverture à Douvrin / Billy Berclau le 10 mars

Réunion publique riverains sur la sécurité industrielle le 7 avril

Webinaire régional prospective tissu industriel le 15 mars

Atelier compétences-formations à Béthune le 25 mars

Webinaire 1 mobilité électrique le 16 mars

Webinaire 2 politique industrielle le 30 mars

Webinaire 3 impacts environnementaux des batteries le 13 avril

Réunion publique de clôture à Lens le 20 avril

Rencontre de proximité sur les marchés de Wingles et de La Bassée les 7 avril et 25 mars

Rencontre de proximité dans les centres commerciaux de Lens et de Auchy-les-Mines le 10 mars et le 24 mars.