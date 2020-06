Douvrin : plongée dans la plus importante plateforme colis de la Poste en France

La nouvelle plateforme de colis de la Poste aurait dû être inaugurée en grandes pompes ce printemps mais le coronavirus a empêché le rendez-vous. Le PDG du groupe, Philippe Wahl s'y est rendu ce vendredi pour se féliciter des bons résultats du groupe. Il ne donne pas de chiffre mais assure que La Poste "a gagné des parts de marché sur le colis pendant la période de confinement". La nouvelle plateforme de Douvrin est l'un de fers de lance du groupe pour doper son activité colis.

Le site a ouvert en décembre 2019 pour remplacer le site vieillissant de Carvin. La plateforme de Carvin traitait en moyenne 10 à 12.000 colis par heure là où celle de Douvrin peut en traiter 32.000 par heure. Si les besoins venaient à augmenter dans les prochaines années, des aménagements sont possibles pour monter jusqu'à 38.000 colis par heure. "En moyenne, un colis reste physiquement sur la plateforme 4 minutes et 10 secondes", explique Olivier Sorriaux, le directeur du site, alors qu'à Carvin, il fallait environ un quart d'heure entre l'arrivée du colis sur site et sa dépose dans un autre camion en fonction de sa destination.

La plateforme travaille principalement pour des entreprises de e-commerce

Tous les colis de La Poste livrés dans les Hauts de France transitent désormais par cette plateforme sur laquelle travaillent 227 personnes. Le site traite les Collissimo envoyés par les particuliers mais l'immense majorité de l'activité est pour des entreprises de e-commerce comme Amazon, qui est le premier client de La Poste pour les colis.

Philippe Wahl, PDG de La Poste © Radio France - Odile Senellart

La Poste possède aujourd'hui 17 plateformes en France. Trois autres devraient ouvrir en 2021 en prenant comme modèle celle de Douvrin où de nouveaux dispositifs ont été mis en place pour gagner du temps dans la gestion des colis. Un système permet par exemple de faire avancer le tapis roulant sur lequel les colis sont déchargés directement à l'intérieur du camion, ce qui permet de limiter la manutention.

L'activité colis est stratégique pour la Poste qui voit l'activité courrier décliner inexorablement. Quand le groupe distribuait 18 milliards de courrier par an il y a dix ans, le chiffre tombait à 9 milliards en 2019, soit moitié moins. Et le patron du groupe s'attend pour 2020 à une baisse de l'ordre de 20%. "Aujourd'hui, l'activité colis représente un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaire du courrier", explique Philippe Wahl,"ce que nous gagnons sur le colis ne remplace pas ce qui nous perdons sur le courrier. Mais selon le PDG du groupe, le colis est plus important que l'activité courrier au niveau mondial pour La Poste et sa filiale GeoPost.

La Poste emploie aujourd'hui 13.000 personnes sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, notamment 3.442 facteurs et 4.438 personnes qui travaillent à la branche Services Courrier Colis. Elle dispose de 674 points de services sur les deux départements, notamment de 386 bureaux de poste.