Huit, et non quatre offres de reprises ont été déposées ce samedi au tribunal de commerce de Rennes pour le volailler Doux, a appris ce mercredi l'AFP. Le groupe finistérien, placé en liquidation judiciaire le 4 avril, emploie 1.200 personnes.

Quatre offres étaient déjà connues : celle du groupe sarthois LDC, du saoudien Al-Munajem (1er client de Doux), des Volailles de Plouray et de l'ukrainien MHP. Quatre autres ont été déposées auprès du tribunal, a indiqué à l'AFP l'avocat du comité central d'entreprise, Laurent Beziz.

Offre pour l'abattoir vendéen de Chantonnay

L'industriel britannique Chersterfield Poultry, spécialiste du poulet halal, propose de reprendre l'abattoir vendéen de Chantonnay et ses 145 salariés. Cet abattoir n'avait pour l'instant fait l'objet d'aucune offre. Le Britannique propose également de reprendre le couvoir de L'Oie, toujours en Vendée, et ses 85 salariés, ainsi que l'usine des Essarts et ses 15 salariés. Cette offre propose de reprendre 145 salariés au total.

Un Allemand est aussi sur les rangs : Saria, spécialiste des produits de viande, propose de reprendre la production de farine animale à Châteaulin, dans le Finistère, avec 17 salariés.

Création de la société Yer Breizh

Le groupe Foch Investissement a manifesté son intérêt pour la reprise de 69 des 92 salariés du site morbihannais de Plouray. L'offre des Volailles de Plouray propose de son côté de reprendre 68 salariés.

Enfin, dernière offre : la création de la société Yer Breizh, qui regroupe LDC, la Région Bretagne, Terrena, Triskalia et Al-Munajem. Elle reprendrait les fermes d'élevage, le couvoir de La Harmoye, dans les Côtes d'Armor, et le site de Bannalec, dans le Finistère, soit au total 97 salariés.

Le tribunal de commerce de Rennes rendra sa décision le 18 mai.