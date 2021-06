Douze tramways rochelais de plus pour Nantes Métropole

Les circulations sont plus larges, et les baies vitrées occupent 40% de l'espace, dans les nouveaux tramways Citadis d'Alstom pour Nantes Métropole

C'est une bonne nouvelle supplémentaire pour l'usine Alstom d'Aytré, à côté de La Rochelle : la métropole de Nantes vient de commander 12 tramways supplémentaires. Ils s’ajoutent aux 49 déjà commandés en septembre, ce qui porte ce contrat à un total de près de 217 millions d’euros (pour 61 rames).

Le Citadis de Nantes pourra transporter 300 voyageurs. Alstom vante son nouveau design, notamment ses grandes baies vitrées et ses couloirs plus larges. Sans oublier le système d’information, la vidéo-surveillance et la climatisation. Livraison prévue fin 2022.

Le nouveau tramway Citadis d'Alstom commandé par Nantes Métropole - Alstom

Sept des seize sites d’Alstom en France contribuent à ce tramway nantais, en premier lieu celui de La Rochelle pour la conception, l'assemblage des rames, et le support logistique.

En 20 ans, Alstom a vendu plus de 2.900 tramways Citadis à 60 villes dans 20 pays du monde, dont 23 villes en France. L'usine Alstom d'Aytré-La Rochelle, elle, produit aussi des TGV. Après un creux de commandes et le coup d'arrêt de la crise sanitaire, elle va notamment se lancer, dans les années à venir, dans la production des TGV de nouvelle génération. Elle emploie plus d'un millier de salariés – plus gros employeur privé de Charente-Maritime avec Stelia Aerospace à Rochefort.