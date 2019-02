Doyouno, une start-up parisienne qui décide de s'installer à Joigny

Ce qui a poussé Anne-Laure Enjolras, la co-fondatrice, à créer Doyouno, c'est une arnaque un jour où elle avait claqué sa porte, sans avoir les clés en main : "le serrurier est venu chez moi. Il m'a garanti qu'il pouvait ouvrir ma porte avec une radio médicale. Il est arrivé, a essayé par tous les moyens sans réussir. Donc il m'a dit - ça va vous coûter 800 euros (pour remplacer la serrure). Quand il a vu que je n'étais pas décidée à le faire, il a réessayé et là, il a réussi."

100% des avis de clients sont vérifiés

Cette fille d'artisans conçoit alors une application où les pros y sont notés grâce aux avis des clients. "la vérification des avis, c'est notre cheval de bataille", explique Anne-Laure Enjolras, "on vérifie 100% des avis. On demande la facture, on appelle, on vérifie que l'intervention a bien eu lieu."

Une application bientôt active dans l'Yonne

L'inscription est gratuite pour les clients comme les professionnels qui peuvent y préciser leur activité et leur tarifs. Pour l'instant l'application est active seulement à Paris mais va s'étendre à l'Yonne prochainement. D'ailleurs pourquoi avoir déménagé à Joigny ?

La ville de Joigny a vraiment été un coup de coeur - Anne-Laure Enjolras, co-fondatrice de Doyouno

"Nous avons décidé de lever des fonds dans la région. Donc on a voulu installer notre siège social dans la région", précise Anne-Laure Enjolras. "On était allé voir à Sens et dans d'autres villes, mais le contact qu'on a eu à la pépinière de la CCI et la ville de Joigny, ça a vraiment été un coup de coeur."

Plusieurs recrutements prévus en 2019

La cheffe d'entreprise dit même avoir découvert après l'installation que sa société à Joigny était en zone franche et donc avec des avantages fiscaux. Elle compte recruter entre cinq et dix salariés cette année au service consommateur. Doyouno cherche en ce moment un informaticien développeur dans l'Yonne.