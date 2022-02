Drachenbronn (Bas-Rhin) : le leader allemand de la tarte flambée va s'installer sur l'ancienne base militaire

Gusto Palatino, le leader allemand de la fabrication industrielle de tartes flambées, va construire une usine sur l'ancienne base militaire de Drachenbronn (Bas-Rhin). Elle ouvrira ses portes à la mi-décembre 2022 et emploiera une trentaine de personnes.

Quand le leader allemand de la tarte flambée s’installe en Alsace. Gusto Palatino, producteur de fond de tartes et de tartes flambées va construire son premier site en France sur l'ancienne base aérienne de Drachenbronn, dans le nord du Bas-Rhin. Il investira 25 millions d'euros pour une ouverture prévue le 15 décembre 2022.

250 000 fonds de tarte produits tous les jours

"Nous ne voulions pas d'une friche militaire après la fermeture de la base aérienne en 2015, explique Serge Strappazon président de la communauté de communes du pays de Wissembourg. Certains nostalgiques regretteront peut-être les bâtiments militaires, mais c'est un excellent projet pour le dynamisme du Pays de Wissembourg."

Depuis plusieurs années, la communauté de communes mise sur le tourisme vert pour son développement. Cette nouvelle usine sera d'ailleurs situé à côté d'un site de nouveaux gîtes naturels, mais aussi à proximité d'un parc aventure et du chemin de Cimes.

Selon Frank Wambsganss, le directeur général de Gusto Palatino, l'usine s'inscrira bien dans ce cadre, car les nuisances seront faibles. "Notre production est très automatisée. Il nous faut peu de matière première et nous utiliserons des produits issues de la région et de ses alentours. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de trafic de camions, car chacun d'entre eux peut contenir un nombre très important de tartes flambées".

Après le coup de grâce, on revit

Il y a sept ans, la suppression de la base aérienne avait été un vrai coup dur pour le village de Drachenbronn. Cette nouvelle usine va donc lui apporter un nouveau souffle, selon le maire de la commune Pierre Koepf. "Nous avons perdu la moitié de la population et un certains nombres d'emplois directs. Là le projet touristique et économique nous fait du bien. Après le coup de grâce, on revit".

L'usine emploiera une trentaine de personnes et produira en moyenne 250 000 fonds de tartes flambées par jour. Leur destination : l'export, vers les professionnels des autres régions de France, l'Espagne, le Bénélux ou encore les Etats-Unis. Elle ne devrait donc pas trop faire concurrence aux entreprises alsaciennes qui produisent elles aussi de la tartes flambées.