Drive, expédition, livraison à domicile : les petits commerçants sur tous les fronts

Sur le pas de sa boutique, Claire Tissier remet sa commande à Mireille une cliente Sénonaise habituée de la boutique qui a fait sa première commande sur le nouveau site internet.

Un site internet créé après le premier confinement

"Pendant le premier confinement, je n'avais pas de site internet. C'était trop dur à gérer." - Claire Tissier, gérante de Au Bonheur des Mômes à Sens Copier

"Bonjour, vous allez bien", l'échange de mots est bref, mais très cordial et nécessaire en cette période de semi-confinement. "Cela dépanne drôlement", confie la cliente, "moi j'ai l'habitude de ce magasin donc je suis content qu'elle ait fait un site qui est très bien. Même ma fille de Paris a vu des trucs que je lui ai pris."

Un système de retrait en boutique, associé à la livraison et à l'expédition depuis des commandes sur internet pour Au Bonheur des Mômes à Sens (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Une boutique transformée en point de retrait

A l'intérieur, entre les rayons bien alignés de peluches et jouets en bois, Claire Tissier a ajouté quelques piles de produits prêts à partir : "tout ce qui est là, c'est prévu pour le drive. Les gens m'envoient des messages sur Messenger, sur Instagram ou ils m'appellent directement parce que j'ai fait le transfert d'appel ce qui me permet d'être disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour mes clients. Et je propose évidemment aussi _les livraisons à domicile_, à environ dix kilomètres autour de Sens. Livraisons gratuites à partir de quarante euros d'achat. Et puis il y a les envois postaux qui se font via le site internet. Je fais tout, je suis Wonderwoman."

La période vitale de Noël pour le marché des jouets

Et pour cause, Claire Tissier, installée depuis trois ans dans sa boutique, ne peut pas se permettre de rater ses ventes de fin d'année : "c'est la période qui nous fait faire presque la moitié de notre chiffre d'affaire annuel."

La gérante d'Au Bonheur des Mômes, s'accorde malgré tout une journée de repos par semaine, pour se ressourcer en famille.