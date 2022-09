Droit au Logement : Les familles mal-logées de Grenoble investissent l'ancienne école Jean Macé

Selon le DAL38, environ 80 familles mal-logées attendent une solution de la part des services de l'Etat dans Grenoble et ses environs. La mairie ayant récupéré la Salle rouge prêtée pour l'été, certaines familles et des militants de l'association se sont installés dans une ancienne école maternelle.

Nouvelle étape pour les familles mal-logées accompagnées par l'association DAL38 à Grenoble. Après avoir investi la caserne de Bonne en juin,. puis la Salle rouge prêtée par la mairie jusqu'au 31 août, familles et militants se sont mis en quête d'un nouvel abri. Ils occupent désormais l'ancienne école maternelle Jean Macé, des locaux abandonnés rue Henri Tarze, à proximité de la gare de Grenoble. "Ces familles ont décidé de _répondre elles-mêmes à leur besoin le plus urgent_, c'est-à-dire de se mettre à l'abri, et donc de réquisitionner ce bâtiment qui appartient à la mairie", explique Lucile, une militante du DAL38, qui assure que la mairie est prévenue.

Plusieurs banderoles ont été accrochées aux fenêtres du bâtiment pour réclamer des solutions de logement et d'hébergement. © Radio France - Bastien Roques

Le 29 août dernier, déjà, les militants de l'association et certaines familles ont manifesté devant la préfecture pour demander des solutions pour les 80 familles concernées selon eux par le mal-logement. "C'est l'Etat qui a toutes les clés en main pour répondre aux besoins de ces familles", ajoute Lucile. "On s'installe aussi ici pour prouver que dans l'agglomération il reste des bâtiments vides, et que la mairie, qui nous soutient, peut aussi se mobiliser sous d'autres formes pour leur venir en aide". Toutefois, ce n'est là qu'une solution d'urgence pour les militants : "Nous ne sommes pas une association hébergeuse, on n'a pas envie que ce lieu devienne un centre d'hébergement de fait. Le but c'est de passer à des solutions concrètes, que les gens puissent avoir accès à des lieux pérennes et dignes pour vivre. Ce n'est pas une solution, c'est juste un moyen de s'organiser".

"On demande l'application de la loi."

Du côté des familles, Hamza, un de leurs représentants, rappelle l'Etat à ses obligations : "On demande l'application de la loi. La majorité, si pas la totalité ont des droits à l'hébergement opposable, prioritaires. On veut que l'Etat applique les lois, c'est tout. Ce sont des gens qui ont le droit d'être logés". Eux ont la sensation de ne pas être entendus par la préfecture. "On cherche quelqu'un qui vienne et qui décide pour ces familles. Il n'y a pas de raisons que des enfants, que des personnes malades soient à la rue".

Les occupants en appellent à l'Etat pour trouver une solution à ce problème qui concerne 80 familles selon le DAL38. © Radio France - Bastien Roques

Pour lui aussi, l'ancienne école maternelle représente une occupation de fortune qu'autre chose. "Ce n'est pas une solution, la Salle rouge ne l'était pas non plus, ni la caserne de Bonne, ni le reste encore avant. Ici ce n'est pas facile, mais c'est toujours mieux qu'être dehors. L'hiver c'est au moins une porte et un toit". Il y a un peu plus d'un an, une quarantaine de personnes ont été évacuées d'un squat, rue Jean Macé cette fois, à quelques centaines de mètres de là.