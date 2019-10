Droit de retrait à la SNCF : à quoi vous attendre pour rentrer du travail ce vendredi soir

Le droit de retrait surprise de contrôleurs et conducteurs de la SNCF provoque la pagaille en Ile-de-France dans les transports en commun. Les RER B et D sont les plus touchés ce vendredi soir, ainsi que les lignes R, H, J, K et L. Et ça coince aussi sur les routes !

Île-de-France, France

La journée galère, une fois de plus pour les usagers des transports en commun en raison d'un droit de retrait, exercé par des conducteurs et contrôleurs après un accident ayant fait mercredi plusieurs blessés, dont un conducteur de train.

On fait le point ce vendredi en fin d'après-midi sur l'état du trafic

RER A

Le trafic est perturbé entre La Défense et Poissy et La Défense et Cergy le Haut.

RER B

Le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

En Gare du Nord, pour poursuivre votre trajet un changement de train et de niveau est nécessaire.

RER C

Le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de soirée.

RER D

Quasiment aucun train ne circule sur la ligne D du RER aujourd'hui.

RER E

Trafic fluide

LIGNE H

Le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne.

Des suppressions, ralentissements ou modifications de dessertes sont à prévoir.

LIGNE J

Le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de journée.

LIGNE K

Le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne.

LIGNE L

Le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

LIGNE N

Le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de soirée.

Prévoir 1 train sur 2 entre Paris et Sèvres Rive Gauche.

LIGNE R

Le trafic est très fortement perturbé.

Aucun train entre Melun et Montereau via Hericy et entre Moret et Montargis.

Quasiment aucun train entre Paris et Montereau via Moret.

LIGNE U

Le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de soirée.

Et en plus ça roule mal sur les routes

A 18h00, les 400 kilomètres de bouchons ont été atteints.