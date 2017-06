Droit du travail: la France aussi veut "rénover" son modèle social

Le gouvernement Philippe a dévoilé sa feuille de route pour la réforme du travail. Le texte servira de base pour les discussions avec les partenaires sociaux. L'objectif étant de rénover, comme dans la plupart des pays européens, un modèle social de moins en moins protecteur pour les salariés.

Rénover le modèle social français est "indispensable et urgent". Le mot d'ordre du gouvernement n'a rien de nouveau: il est fortement appuyé depuis des années par la Commission européenne, d'autant plus que la France reste quasiment le dernier pays de la zone euro à ne pas l'avoir réformé en profondeur et surtout le seul Etat de l'Union à ne pas voir son chômage baisser. C'était déjà l'objectif de la loi El-Khomri, il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin, en prenant des pincettes sur la forme pour éviter une nouvelle fronde comme celle contre la loi travail l'an dernier.

D'où la priorité donnée pour l'instant au dialogue social

Une volonté d'écoute et de concertation, déjà affichée en amont. Sur le modèle allemand ou scandinave. Un texte au contenu encore vague au départ, syndicats et patronat sont invités à l'enrichir, avant son adoption par ordonnances cet été. Mais quelle sera leur marge de manoeuvre sur le barème, le plafonnement des indemnités prud'homales, le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur pour fusionner les instances représentatives, ou la nouvelle articulation entre la négociation d'entreprise et les accord de branche? Notre droit du travail est de plus épais et complexe, et de moins en moins protecteur pour les salariés. L'objectif est de le simplifier et de sécuriser les relations de travail. Cela ressemble beaucoup à la flexisécurité, prônée par l'Europe, même si le terme est soigneusement évité.

L'Allemagne avait été l'un des premiers pays européens à réformer dans ce sens

Il y a 12 ans, le gouvernement social-démocrate de Gerhard Schröder avec de nouveaux outils pour faciliter les embauches, des mini-jobs exonérés de charges et très peu rémunérés. Ou pas du tout comme au Royaume-Uni. Il y a eu le Jobs Act en Italie qui a beaucoup déçu, la Grèce où les services publics ont été dépecés, de nouvelles baisses de retraites ont été adoptées en échange d'un allègement de la dette, en Espagne les dockers sont en actuellement grève contre une réforme libéralisant leur emploi exigée par la justice européenne au nom de la liberté d'embauche et d'établissement.

