Le conseil municipal de Mayenne a voté à l'unanimité une exonération totale des droits de place des terrasses implantées sur le domaine public, jusqu'à la fin de l'année afin de soutenir l'activité économique des restaurateurs et des cafetiers de la ville.

Droits de place des terrasses : une "année blanche" pour les restaurateurs et cafetiers de la ville de Mayenne

Une "année blanche" pour les restaurateurs et les cafetiers à Mayenne qui ne paieront pas les droits de terrasses et de trottoirs

C'est une bonne nouvelle pour les professionnels de la restauration à Mayenne, confrontés à plusieurs mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Une "année blanche" pour les restaurateurs et les cafetiers de la ville qui ne paieront pas les droits de terrasses et de trottoirs sur le domaine public, estimés à 11.000 euros. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette mesure.