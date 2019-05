Droits des consommateurs européens : le RGPD, pour maîtriser ses données dans l'ère numérique

Qu'est-ce que l'Union européenne change dans nos vies de consommateurs ? De nombreuses choses, notamment sur internet. Avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données), entré en vigueur le 25 mai 2018, les Européens sont mieux armés pour défendre leurs données personnelles.

Strasbourg, France

A l'occasion des élections européennes, francebleu.fr vous explique des évolutions majeures dans la vie des consommateurs européens, avec la complicité des juristes du Centre européen des consommateurs France, installé à Kehl près de Strasbourg. Au programme : la protection des données personnelles.

A un jour près, le RGPD fête son premier anniversaire le jour même des élections européennes. Le Règlement général sur la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018. Si son adoption représente une avancée majeure pour plus de 512 millions de citoyens européens, le Parlement européen avait voté dès 1995 une première directive (un texte de loi européen sur le sujet. Mais il fallait la mettre à jour : la firme Amazon est née en 1994, Google en 1998, Facebook en 2004... Sous forme de règlement, le nouveau texte est aussi plus contraignant car il oblige tous les Etats-membres à adopter la même législation.

Le pouvoir de gérer ses données et de contester leur utilisation

A chaque opération sur internet, nous sommes sollicités pour inscrire des données telles que nos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, localisation, etc. Même l'adresse IP de notre ordinateur est considérée comme une donnée personnelle, dans la mesure où, combinée à d'autres informations, elle peut mener à notre identité. Ces informations a priori anodines pourraient être utilisées à notre insu, voire contre nous, transmises à des tiers...

Le RGPD accorde au consommateur européen le pouvoir de gérer ces données : accéder aux informations obtenues, par un site de commerce par exemple, et savoir ce qu'il en fait. On peut s'opposer à cette récolte de données, les faire corriger, voire supprimer. Le règlement consacre aussi un droit à l'oubli numérique, dans certaines limites, et le droit à la portabilité pour transférer ses données d'un opérateur à un autre.

Le RGPD doit pouvoir aussi s'appliquer hors du périmètre de l'Union européenne : des professionnels hors UE qui traiteraient des données de consommateurs européens sont tenus de respecter les mêmes droits.

En huit mois, 95.000 plaintes déposées

Le saviez-vous ? Le 28 janvier a été désigné "journée de la protection des données". A cette date en 2019, la Commission européenne a annoncé qu'environ 95.000 plaintes avaient été déposées dans les pays de l'Union en huit mois, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du règlement. En France, la Cnil, la Commission nationale informatique et libertés, saluait en septembre 2018 une "prise de conscience inédite" de la part des internautes. Une réaction qui s'est traduite dans les faits par un nombre record de plaintes auprès de la Cnil en 2018 : 11.077, soit 32,5% de plus qu'en 2017.

Le RGPD alourdit également les sanctions en cas de non-respect de la protection des données. La plus spectaculaire est, en janvier 2019, l'amende record de 50 millions d'euros infligés par la France à Google (qui a fait appel).

Cinq évolutions importantes dans la vie des consommateurs européens

Outre le RGPD, francebleu.fr se penche sur : la fin des frais de téléphonie mobile en itinérance, le droit d'acheter sans barrière sur internet avec la fin du géoblocage, des transferts d'argent plus faciles dans la zone euro avec le SEPA et l'amélioration des droits des voyageurs.

Ces réformes ont été votées ou sont entrées en vigueur pendant la dernière mandature du Parlement. Dans tous ces domaines, les droits des consommateurs peuvent encore être renforcés : ce sera aux députés élus le 26 mai de s'atteler à la tâche.

Le Centre européen des consommateurs France appartient au réseau des 30 CEC à travers l'Europe, créé par la Commission européenne en 2005. Le CEC France, installé à Kehl en Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin en face de Strasbourg, conseille, informe et assiste gratuitement les consommateurs en cas de litige avec un professionnel installé dans un autre pays de l'Union.