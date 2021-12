Droits TV du sport : Régis Juanico veut "améliorer la visibilité et l'exposition de tous les sports"

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le point de départ c'est le fiasco Mediapro. La première ambition de ce rapport c'est que cela ne se reproduise plus ?

Régis Juanico, député de la Loire : "Exactement et établir aussi les responsabilités à l'époque. Il y a eu une forme d'aveuglement des responsables du football français qui ont été un peu aveuglés par ce mirage du milliard %d'euros qu'on leur promettait avec une augmentation de 60% des droits télés et qui n'ont pas fait les réformes qu'il fallait non plus pour changer leur modèle économique. Avec une forme de légèreté aussi de la Ligue Professionnelle de Football qui n'a pas demandé les garanties financières qu'il fallait à Mediapro. On a eu ce fiasco avec le départ, la défaillance anticipée, de Mediapro au bout de quelques mois. Le résultat, c'est qu'on est passé de 1 milliard qui était prévu pour les droits télés à 600 à 700 millions d'euros aujourd'hui. Le problème, c'est que ça a des répercussions, y compris sur le sport amateur, parce que vous savez que la taxe Buffet, qui permet de financer le sport amateur aujourd'hui, est calculée en fonction de ce montant des droits télé. Donc, il faut conforter, sécuriser ses droits. C'est ce que nous proposons à travers un certain nombre de propositions, notamment de renforcer les garanties financières demandées aux opérateurs qui souhaitent rentrer sur les appels d'offres de diffusion de nos championnats. Et puis aussi de permettre d'augmenter la durée de commercialisation de quatre à cinq ans pour qu'il y ait un peu plus de visibilité. Il faut aussi un peu plus de critères qualitatifs."

L'idée aussi Régis Juanico, c'est que chacun puisse accéder un peu plus facilement au football. Vous suggérez un match par journée diffusé en clair. Il n'y a pas un risque, finalement, que ce match là soit un peu le match au rabais ?

"On fait des propositions pour améliorer la visibilité et l'exposition de tous les sports. Dont le foot aussi parce qu'aujourd'hui 5% du volume de diffusion des événements sportifs est en clair, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Aujourd'hui, vous pouvez voir à peu près que la Coupe de France et les équipes de France nationales. Mais on ne peut pas voir aujourd'hui la Ligue 1. On a pu voir un petit peu la Ligue 2 récemment parce qu'il y avait un accord entre la chaîne L'Equipe et Amazon. On propose qu'il y ait deux lots en clair : un lot avec un match par journée. Bien sûr, ce ne sera pas un match premium, mais ça peut être des derbies régionaux intéressants qui vont faire de l'audience, j'en suis persuadé. Ce qui manque aussi c'est qu'on ne peut pas voir les buts de la journée de championnat. C'est quand même extraordinaire. Avant, il y avait Téléfoot. On propose qu'il y ait aussi un lot sur le résumé des matchs, ce qu'on appelle les highlights. Je veux aussi dire que ce qu'on souhaite aussi, c'est élargir la liste des événements d'importance majeure, ceux qui sont protégées. Les filles de l'équipe de France de handball sont en demi finales et on pourra voir ce match. C'est grâce à un décret et on souhaite élargir les événements sportifs concernés, notamment pour le sport féminin et pour les paralympiques."

L'idée, c'est de revenir un peu, d'une manière générale, sur ce qui se faisait avant. Revenir en arrière aussi sur la pub à la télé après 20h sur le service public quand on diffuse des matchs de foot, par exemple.

"Parce qu'avec l'inflation des droits sportifs aujourd'hui, le risque, c'est que les grandes multinationales comme Discovery, comme Amazon aujourd'hui s'accaparent tous les droits sportifs. Et là, on aura un sacré problème : on aura plus de diffusion en clair. On souhaite un service public minimum sur les chaînes publiques, notamment sur France Télévisions mais il faut lui donner aussi les moyens financiers de pouvoir s'aligner pour l'acquisition des droits sportifs. Vous savez qu'ils sont attaqués sur Roland-Garros aujourd'hui par Amazon, qui a obtenu une partie de la diffusion des matchs le soir, et qu'aujourd'hui. Si on veut préserver des grands événements comme le Tour de France et ceux qui passent sur les chaînes publiques, il faut donner la possibilité financière de le faire avec l'autorisation de la publicité après 20 heures."

Vous soutenez Yannick Jadot, qui refuse toujours une primaire de la gauche. Vous le soutenez encore sur ce point là où il doit mettre de l'eau dans son vin ?

"Moi, j'ai toujours été extrêmement clair. Je soutiens Yannick Jadot mais je suis pour le rassemblement de tous les candidats de gauche. Aujourd'hui, je ne me résous pas, en tant que député de Génération.s, en tant que député de gauche, de voir la gauche complètement effacée de cette élection présidentielle. J'appelle tous les responsables, que ça passe par une primaire populaire, mais aujourd'hui on a assez peu de temps devant nous pour faire campagne, ou plutôt par des discussions à se rencontrer et à se mettre d'accord sur un contrat de gouvernement, sur un contrat aux législatives et à un contrat qui permettent aussi de désigner un candidat unique pour la gauche."