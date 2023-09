Drôme : 18 574 visiteurs au forum des associations de Valence, sur fond d'inflation

Ce samedi 2 septembre, le forum des associations de Valence a attiré 18 574 visiteurs contre 16 800 l'an dernier, soit 1774 visiteurs de plus qu'en 2022. La recherche d'activités extra scolaires ne connait pas la crise même si le coût de la vie lui augmente. Aujourd'hui, près de 65 % des parents disent se restreindre au profit des dépenses liées à la rentrée scolaire selon un sondage CSA . "C'est l'épanouissement de l'enfant qui prime" confie Nicolas, papa d'une petite fille avant de rajouter que "beaucoup d'associations jouent le jeu de la baisse des prix des cotisations".

Plus de 10 % du budget annuel de la ville

Celles qui le peuvent ne les augmentent pas. D'autres, si, mais de quelques euros pour faire face à la hausse des prix de l'énergie surtout pour les activités en salle - lumière et bientôt chauffage en hiver. Les factures sont de plus en plus salées à l'instar des particuliers ou des entreprises. Face à la crise en cours le maire de Valence Nicolas Daragon explique poursuivre les efforts pour faire vivre le tissu associatif de la commune. "Plus de 10 % du budget annuel de la ville est consacré aux associations en comptant les 3 millions d'euros de subventions et les 4 millions de dépenses de fonctionnement, puisque les 1000 associations de Valence payent certes les factures d'énergie mais pas les locaux dans lesquels elles évoluent, c'est à la charge de la ville."

Un large choix d'associations

Conséquence, cela permet à beaucoup d'association de ne pas augmenter le coût des cotisations et donc de permettre aux parents de ne pas trop se serrer la ceinture et de grader un choix assez conséquent d'activités pour leurs enfants même si les moins onéreuses restent généralement toutes celles pratiquées en collectif. Si globalement les associations parviennent à attirer chaque année de nouveaux inscrits, dans ce contexte d'inflation, beaucoup d’entre-elles peinent en revanche à recruter des bénévoles depuis la crise du covid.