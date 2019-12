Drôme : il faut développer "les mêmes réflexes qu'en zone cyclonique", estime le préfet après la neige

Drôme, France

La crise provoquée par l'épisode de neige du 14 novembre dernier en Drôme et en Ardèche a été historique et a provoqué des dégâts supérieurs à la tempête de 1999. C'est le bilan dressé par le préfet, les élus et les opérateurs au terme du retour d'expérience organisé en préfecture ce vendredi.

LIRE AUSSI - Neige en Drôme-Ardèche : 3.500 foyers toujours sans téléphone, la réparation prendra "plusieurs semaines"

L'un des principaux enseignements est qu'il faut mieux communiquer. "On a été victimes du saut technologique", reconnaît le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh. "Tout le monde utilise le smartphone, y compris les forces de sécurité civile. Et au plus fort de la crise, on a eu des problèmes de communication avec 18 centres de secours".

Des talkies-walkies ou un système de radio "comme les marins"

Il faut que chacun s'équipe en prévision de nouvelles intempéries, estime-t-il. "C'est un réflexe qu'ont les habitants de certaines zones confrontées à des cyclones mais je crois qu'en Drôme, maintenant, à chaque fois qu'on a une crise climatique, il faut avoir les mêmes réflexes : écouter la radio. Et avoir toujours chez soi un kit de survie, avec une trousse de secours mais aussi un transistor et des piles, une lampe torche et des bougies".

Hugues Moutouh envisage les mêmes précautions pour les équipes de secours, avec des talkies-walkies par exemple, "ou avec un système de radio, un peu comme les marins. Et que chacun ait ce réflexe d'allumer la radio tous les jours pour écouter les nouvelles, écouter les conseils des services de l'État". Car il a aussi été difficile pour les autorités de communiquer avec les élus touchés par les intempéries.