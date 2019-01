Drôme-Ardèche : 900 salariés de cliniques privées vont toucher la "prime Macron"

Pour répondre à la cirse des gilets jaunes Emmanuel Macron avait invité les entreprises à verser une prime de fin d'année, exceptionnellement exonérée de charges sociales. Le groupe Ramsay en profite et 888 salariés de Drôme et d'Ardèche vont toucher au moins 200 euros.

Guilherand-Granges, France

Le groupe Ramsay, propriétaire de trois cliniques privées dans la Drôme et d'une en Ardèche, a décidé de verser une prime de fin d'année à ses salariés les moins rémunérés. En tout près de 900 employés drômois et ardéchois sont concernés. Cette décision fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron le 10 décembre dernier en réponse à la crise des gilets jaunes. Le Président de la République avait appelé les entreprises françaises à verser une prime de fin d'année exceptionnelle, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Revenu inférieur à 40 000 euros annuels brut = prime

Le groupe Ramsay possède les cliniques privées de Guilherand-Granges, Valence, Montélimar et Romans-sur-Isère. Les salariés à temps plein ayant perçu moins de 25 000 euros brut en 2018 recevront une prime de 250 euros. Pour les employés ayant perçu moins de 40 000 euros brut mensuels, le montant du bonus s'élèvera à 200 euros. En tout, en Drôme-Ardèche, 888 salariés sont concernés parce cette annonce :