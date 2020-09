Manifs en Drôme-Ardèche : faible mobilisation

C'est la première grosse mobilisation interprofessionnelle depuis le confinement. Trois syndicats (la CGT, Solidaires et FSU) ainsi que les organisations de jeunesse ont appelé aux rassemblements partout en France.

Difficile de mobiliser

300 personnes se sont rassemblées à Valence sur le Champ de Mars, pour ensuite marcher jusqu'à la Préfecture de la Drôme. 160 manifestants se sont retrouvés à Annonay, une centaine à Privas, près de 70 à Aubenas. C'est une faible mobilisation pour ces premiers rassemblements après le confinement. Le risque sanitaire a peut être découragé certains militants.

Contrairement au début d'année, Force Ouvrière et la CFDT ne participent pas à ce mouvement.

Des revendications très diverses

La CGT réclame une augmentation de salaire et baisse du temps de travail pour "relancer la consommation". Dans le cortège valentinois : des retraités, des enseignants ou encore des salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie.

Manifestation, ce jeudi 17 septembre, à Valence dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Le plan de relance ce n'est pas pour sauver des emplois mais aider les actionnaires et en attendant le pouvoir d'achat dégringole" dénonce une retraitée valentinoise. "_La réforme des retraites, on en veut pas et on sait qu'elle n'est pas vraiment enterrée, on est inquiet_" explique un militant CGT. "Cette rentrée scolaire est un vrai scandale, rien n'a été prévu correctement et on manque de personnel et de moyens" insiste une institutrice.

"On nous demande de travailler plus pour tracer les cas contacts à cause du coronavirus, de travailler les weekends et de faire du médical alors que ce n'est pas notre métier et tout ça pour le même salaire trop faible" explique un salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Un rassemblement est également prévu ce jeudi à 18h à Montélimar.