Il manque 30% de saisonniers en Ardèche dans l'hôtellerie restauration et 20% dans la Drôme. Certains établissements devront limiter le nombre de clients ou fermer un à deux jours par semaine.

Drôme-Ardèche : il manque plus de 20% de saisonniers dans l'hôtellerie restauration

L'auberge de Banne en Sud Ardèche va-t-elle être obligée de fermer un ou deux jours par semaine. Son directeur Romain Bonneton se pose sérieusement la question. Son hôtel restaurant emploie 18 personnes en pleine saison. Ils ne sont aujourd'hui que 7. Et impossible de trouver du personnel.

Je ne reçois pas beaucoup de CV. Et la plupart du temps, il demande un salaire mirobolant ou trouve que l'on fait trop d'heures. Romain Bonneton, directeur de l'auberge de Banne.

Et on pourrait multiplier les exemples : à quelques kilomètres de Banne, à Ruoms, Clémentine Farrugia vit à peu près la même situation. Elle tient avec son mari le restaurant le Terminus; un restaurant et un appart-hôtel. Il lui manque 5 saisonniers sur 11 salariés.

Clémentine reconnaît que l'on demande beaucoup aux salariés et que le salaire n'est pas toujours à la hauteur.

Les conséquences de la crise sanitaire

Selon Edmond Abouzeid, président de l'union des métiers de l'industrie hôtelière de la Drôme (UMIH) de nombreux salariés ont quitté la profession pendant la crise sanitaire. Ils ont bifurqué vers un autre secteur et se sont aperçus qu'on pouvait avoir des horaires plus compatibles avec la vie privée. Ils ne sont pas revenus.

24% des salariés de l'hôtellerie restauration ont quitté le secteur entre février 2020 et février 2022 en France.