La relance éco : les gîtes peuvent rouvrir dans la Drôme

C'est une reprise économique très lente qui s'amorce dans le domaine touristique. Le secteur est au point mort depuis le 17 mars et seuls des hôtels ont accueillis des personnes dans le cadre de leur déplacement professionnel. Pas de quoi remplacer les touristes qui viennent profiter du printemps en Drôme-Ardèche.

Une amorce de reprise

La directrice de l'hôtel Ibis de Montélimar entrevoit le bout du tunnel. Rien cette semaine. Mais la semaine prochaine, il y a un peu plus de réservations et notamment de la part d'étrangers qui souhaitent venir en France. Christelle Stubert se demande même si elle a le droit de recevoir des clients qui viennent pour des raisons touristiques et qui habitent à plus de cent kilomètres de Montélimar. L'hôtel de soixante-dix chambres qui affiche complet habituellement est rempli à environ 25 %.

Les hôtels restaurant souffrent

Le restaurant étoilé de Bruno Chartron à Saint-Donat-sur-l'Herbasse est fermé et il ne sait pas quand il pourra l'ouvrir. Son hôtel est ouvert, mais vide. La très grande majorité de sa clientèle vient pour le restaurant et retient une chambre pour ne pas avoir à poursuivre sa route. Il reçoit de nombreux touristes qui font route vers le sud et qui aujourd'hui ne sont plus là.

Les gîtes rouvrent dans la Drôme

Le préfet de la Drôme a autorisé les gîtes à reprendre leur activité ainsi que les hôtels. Les chambres d'hôtes et les campings restent fermés. Et selon la directrice des gîtes de France dans la Drôme, de nouvelles réservations commencent à arriver pour les jours qui viennent.

En revanche, la situation est plus floue en Ardèche. Les gîtes restent fermés mais personne ne peut dire pour combien de temps. Les professionnels souhaitent avoir une date pour pouvoir s'organiser. Peuvent-ils par exemple prendre des réservations pour le week-end de l'Ascension la semaine prochaine.