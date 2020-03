Drôme-Ardèche : le secteur de la métallurgie quasiment à l'arrêt

Iveco emploie 1.500 salariés à Annonay. Ce constructeur de bus devrait fermer le site vendredi prochain le 27 mars selon un délégué Force Ouvrière. Depuis mardi dernier, la production est stoppé. Un délégué syndical explique que les mesures de sécurité sanitaire sont très difficiles à respecter dans ces usines. Par ailleurs, l'approvisionnement commence à être tendu et au moins vingt-et-un fournisseurs sont dans une situation critique.

Annualisation du temps de travail et chômage partiel

Plusieurs entreprises qui ont fortement réduit leur production depuis mardi jouent sur l'annualisation du temps de travail. Les salariés restent chez eux et ce temps sera rattrapé plus tard. Mais on ne peut pas ainsi multiplier les jours d'arrêt. La plupart des entreprises vont recourir au chômage partiel.

Trigano, 900 salariés à Tournon va demander dès ce lundi du chômage partiel pour ses salariés. Là aussi ce constructeur de caravanes et campings cars n'est pas en mesure d'appliquer les mesures sanitaires selon Frédéric Fargeau, délégué syndical Force Ouvrière.

La crainte des salariés

Les entreprises qui poursuivent leur production se heurtent à un autre problème : la crainte des salariés. Les arrêts maladie se multiplient . Le secteur emploie 22.000 salariés en Drôme-Ardèche.