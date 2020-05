Drôme-Ardèche: les cafés restaurants pourraient rouvrir le 2 juin

Le premier ministre a listé les aides qui seront accordées au secteur du tourisme en France, un secteur qui représente 8% du PIB.

Un réouverture des cafés restaurants le deux juin

Les cafés restaurants pourront rouvrir le 2 juin dans les départements en vert dont la Drôme et l'Ardèche. Par ailleurs les français pourront partir en vacances en France cet été en juillet et en Août a promis Edouard Philippe. Les français peuvent d'ores et déjà réserver ; en cas de reprise de l'épidémie, les professionnels du tourisme se sont engagés à rembourser les acomptes versés.

Matignon a annoncé un plan de mesures économiques et financières dont des prêts garantis par l'Etat plus avantageux pour le secteur du tourisme. Les cotisations patronales seront exonérées sur l'ensemble de la période de fermeture des établissements. Le plafond des tickets restaurant sera doublé et utilisable le week-end dès la réouverture des cafés restaurant.