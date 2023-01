Drôme-Ardèche : les grands chantiers qui vont aboutir cette année

Nouveau collège, nouveau pont... France Bleu Drôme Ardèche fait un tour non-exhaustif des grands chantiers qui aboutiront cette année 2023.

Un nouveau pont sur le Rhône

Les travaux du pont de Charmes-sur-Rhône devraient se terminer au printemps. Jusque-là, le passage entre les deux rives se faisait sur une seule voie avec un système d'alternat. Le nombre de véhicules est très important : en moyenne 7000 véhicules par jour, ce qui ne manquait pas de créer des bouchons. Ce pont est essentiel puisqu'il relie deux axes parmi les plus importants de nos deux départements : la Départementale 86 et la Nationale 7. Le coût du projet s'élève à près de 15 millions d'euros, payés à hauteur de la moitié par le département de l'Ardèche.

Un nouveau collège à Mercurol-Veaunes

Les élèves pourront y entrer en septembre prochain. Il permettra notamment de soulager le collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône. Le collège de Mercurol-Veaunes va coûter 32 millions d'euros, essentiellement payés par le département de la Drôme. Le collège pourra accueillir 750 élèves dans un bâtiment de 7500 m² auquel il faut ajouter un gymnase de 2500 m².

Autre équipement scolaire qui sera livré à la rentrée de septembre : l'internat du collège sport-nature de la Chapelle-en-Vercors. Le bâtiment assez vétuste n'était plus aux normes. L'internat rénové va pouvoir accueillir 36 collégiens.

Un parking pour les bus au pont d'Arc

L'aménagement de la combe d'Arc se poursuit. Au début de la saison en avril prochain, il y aura un nouveau parking pour les bus, quatre places ainsi qu'une aire de retournement pour les navettes en provenance de Vallon-Pont-d'Arc. Le département va également planter cet hiver 52 arbres et plus de 1800 arbustes. Il s'agit de réduire l'impact de la voiture et de mieux intégrer les parkings dans l'espace de la combe d'Arc, le site touristique le plus visité d'Ardèche.