Drôme-Ardèche : les professionnels du tourisme confrontés au flou de la communication de l'Etat

Gîtes, chambres d'hôtes et campings peuvent ouvrir dans la Drôme. La situation est beaucoup plus floue en Ardèche.

Vous avez été nombreux à réagir à notre article sur l'éventuelle réouverture des gîtes et chambres d'hôtes en Drôme-Ardèche. Les préfectures font des annonces changeantes et parfois contradictoires. Les professionnels du tourisme réclament un peu de clarté.

Dans la Drôme

Le directeur de cabinet du préfet de la Drôme était mardi assez clair : les gîtes, les chambres d'hôtes et les campings peuvent rouvrir. Les clients sont bien sûr soumis à la règle des cent kilomètres s'ils viennent d'un autre département. On peut en revanche habiter Saint-Rambert-d'Albon et aller passer le week-end dans les Baronnies.

Pourtant, lundi cette même préfecture nous expliquait que les gîtes étaient ouverts mais les chambres d'hôtes et campings fermés. Question d'interprétation d'un texte ministériel qui semble bien peu clair.

En Ardèche

La situation est totalement floue : la préfecture explique que les gîtes et les chambres d'hôtes ne sont pas autorisés à rouvrir. Les professionnels du tourisme dont l'agence de développement touristique montent au créneau et expliquent que le préfet agit sans base légale. Son arrêté interdisant les locations saisonnières était en vigueur jusqu'à dimanche soir. Sans nouvel arrêté, il est possible de louer.

L'absence de communication claire entraîne une certaine cacophonie sur le terrain. Chacun faisant ce qu'il croit comprendre des positions de l'Etat. Certains gîtes et chambres d'hôtes prennent à nouveau des réservations et attendent des clients pour la fin de la semaine. La plupart des campings restent fermés.

La préfecture de l'Ardèche attend un nouveau décret ministériel qui pourrait être publié dans la journée de mercredi et clarifier la situation.