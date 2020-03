Coronavirus : les réponses à vos questions dans la Drôme et en Ardèche

France Bleu Drôme Ardèche a recueilli de nombreuses questions d'auditeurs au sujet de l'épidémie de coronavirus. Nous recensons ici vos questions et tentons d'apporter les éléments de réponse que nous avons obtenus.

Par ailleurs, les préfets de la Drôme et de l'Ardèche seront avec nous en studio ce lundi 16 mars entre 7h45 à 8h30 pour répondre à vos questions, dans la mesure du possible, au 04 75 40 10 10 ou sur notre page Facebook.

La préfecture de l'Ardèche a par ailleurs ouvert un numéro dédié aux questions non médicales, le 04 75 66 51 10. Il sera ouvert à partir de 7h30 ce lundi matin.

En cas de questions médicales, le gouvernement a mis en place un numéro vert d'information, ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7, le 0 800 130 000. Le Samu de Valence rappelle, à nouveau, qu'il est important de ne pas engorger le 15 sauf en cas d'urgences.

Cyrielle : "Je suis aide à domicile et je n'ai pas d’information. Y a-t-il des mesures à prendre ? Comment se protéger ?"

Interrogé vendredi par France Bleu Drôme Ardèche, le directeur de l'ADMR de la Drôme, association qui compte 900 salariés dans le département, indique que des mesures d'hygiène ont été renforcées pour permettre aux aides à domicile de se rendre chez les personnes âgées en toute sécurité. Du gel hydroalcoolique a été commandé et devrait être livré ce lundi. Des masques, également, sont disponibles dans les secteurs où les risques sont les plus élevés. Et les aides à domicile qui pensent avoir été en contact avec des personnes contaminées ont pour consigne de prendre leur températures deux fois par jour et de se faire connaître dès les premiers symptômes.

Par ailleurs, ce sont désormais les visites à domiciles dites "vitales" qui seront faites en priorité, indique Denis Aye. Les interventions d'aide au lever, d'aide au coucher, d'aide au repas, les services de portage de repas à domicile et l'aide à l’approvisionnement en courses alimentaires seront faits en priorité. En revanche, l'entretien du logement des personnes âgées est annulé, sauf pour celles qui n'ont pas d'autres visites prévues. Ce passage sera alors maintenu pour ne pas accentuer leur solitude.

Thérèse : "Les collectes de don du sang sont-elles maintenues ?"

Les collectes de sang sont maintenus à ce stade, indique l'Établissement français du sang sur les réseaux sociaux. "Continuez à donner votre sang sauf si vous présentez des symptômes grippaux", demande l'EFS.

Michèle : "Les vétérinaires restent-ils ouverts ?"

"Les cabinets et cliniques seront ouvertes uniquement pour les urgences et les délivrances médicaments et aliments spécifiques", indique Luc Herblot, le vétérinaire qui intervient régulièrement sur France Bleu Drôme Ardèche. "Mais nous informerons la clientèle, prévient-il. Une seule personne seulement est admise en consultation, et pas les enfants ni les personnes âgées."

Christian : "J'ai une convocation au tribunal à Valence, est-ce que je dois y aller ?"

Dès ce lundi 16 mars, des restrictions strictes d'accès au palais de justice de Valence seront mises en place. Toutes les audiences non urgentes sont renvoyées à une date lointaine.

Nathalie : "Les galeries marchandes des centres commerciaux restent-ils ouvertes ?"

Si l'on s'en tient à l'arrêté publié ce 14 mars 2020 au journal officiel, les centres commerciaux font partie des établissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Mais les supermarchés, en revanche, ont l'autorisation d'ouvrir. Ainsi, les galeries marchandes sont fermées si elles n'abritent aucun commerce autorisé à ouvrir, comme une pharmacie ou un supermarché.

Par ailleurs, certains supermarchés proposent d'ouvrir leurs portes spécialement aux personnes à risque pour leur permettre de faire les courses. C'est le cas par exemple à l'Intermarché du quartier Faventines à Valence, qui sera ouvert exceptionnellement entre 8h et 8h30 uniquement pour les personnes âgées de plus de 70 ans et pour les femmes enceintes.

Érico : "Je travaille dans un centre de cure thermale : est-il est concerné par l'annonce du gouvernement ?"

Oui, il semble que les centres de cure thermale sont bien concernés par l'arrêté de fermeture du gouvernement. C'est en tout cas ce qu'annonce le centre Valvital de Montbrun-les-Bains, dans la Drôme, qui ferme ses portes à compter de ce dimanche 15 mars et jusqu'à nouvel ordre. Même chose à Neyrac-les-Bains, à Meyras en Ardèche, qui n'ouvrira pas ce 30 mars comme initialement prévu.

Maryse : "Je travaille dans un garage automobile, dois-je aller travailler lundi matin ? Vincent et Anne-Marie : Les garagistes restent-ils ouverts ? Peut-on encore faire son contrôle technique ?"

Oui, les garagistes automobiles font partie de ceux qui restent ouverts. La Fédération nationale de l'artisanat automobile, la FNA, répond à cette question sur son site internet ce dimanche après-midi : "Le cabinet du premier ministre nous a confirmé que les garages peuvent ouvrir demain en tant qu’établissement essentiel (réparation, dépannage, contrôle technique, vente). La consigne est de respecter une distance d'un mètre entre chaque personne (clients, salariés ...)", indique la FNA.

Colette : "Le rectorat a décidé de laisser des élèves en stage dans des commerces, restaurants et diverses entreprises... Les restaurants ferment mais qu'en est-il des autres commerces, dans la mesure où ce stage est obligatoire au bac ?"

En effet, il semble que les stages dans des commerces qui restent ouverts sont maintenus. C'est le cas par exemple pour les apprentis en boulangerie qui rejoindront bien leur entreprise ce lundi. Pour des questions plus précises, le rectorat de l'Académie de Grenoble annonce qu'il réactive son point écoute crise à partir de 14h30 ce dimanche pour répondre aux questions. Il faut appeler le 04 76 74 70 01. Ce numéro d'écoute sera ouvert tous les jours ouvrés entre 8h et 18h.

Nicolas : "Je dois prendre un taxi VSL pour me rendre à un examen à l'hôpital. Les VSL sont-ils maintenus ?"

Les transports en taxi et VTC sont maintenus, a indiqué le gouvernement.