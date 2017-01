Drôme-Ardèche : les stations de ski sont (enfin) sous la neige !

Le vendredi 13 aura finalement porté chance aux skieurs. Avec les chutes de neige cumulées de ce week-end dans la Drôme et en Ardèche, la plupart des stations de ski lancent véritablement leur saison ce dimanche en ouvrant une grande partie de leur domaine.

Comme lors des précédents hivers, la neige s'est longtemps fait désirer dans le Vercors et le Diois. Après un mois d'attente, les professionnels de la montagne ont enfin retrouvé le sourire. Depuis vendredi, les flocons ont blanchi les domaines nordiques et alpins de la Drôme. Les domaines nordiques du Grand Echaillon, Herbouilly et Font d'Urle ont ouvert dès samedi.

Là on est à plus de 60 centimètres facile !

En ce qui concerne les domaines alpins, "dans la station de Font d'Urle-Chaud Clapier, neuf remontés sur onze vont ouvrir dimanche" se félicite Marc Oboussier, le responsable des stations du Vercors drômois. A Font d'Urle, en revanche, le téléski de la Combe aux Ânes sera fermé.

EN DIRECT : l'enneigement dans les stations de la Drôme

Au Col de Rousset, "quatre remontées seront accessibles dimanche avec le télésiège qui ouvre les pistes noires, rouges et bleues". La luge Quatre saisons, elle, reste fermée ce week-end. Le domaine alpin de Lus la Jarjatte ouvrira également dimanche, selon les prévisions du Conseil départemental de la Drôme, gestionnaire des stations.

Enfin ! Ambiance hivernale, de la neige magnifique, froide et douce, un très beau manteau neigeux !

"Tout le monde est réjouit parce que cela fait plus d'un mois que la station aurait dû être ouverte. La fin de saison promet d'être belle en tout cas !" espère Philippe Velu, chef d'exploitation de la station du Col de Rousset.

En Isère, la station de Lans-en-Vercors ouvrira l'intégralité de son domaine ce dimanche (à l'exception de la piste "Hors Piste" de la Combe Oursière). Dès samedi matin, le domaine nordique des Allières, le Parc de Loisirs de l'Aigle et presque la totalité du domaine alpin des Montagnes de Lans étaient ouverts au public.

La station de ski de Lans-en-Vercors sous la neige samedi. © Radio France - .

La station ardéchoise de la Croix de Bauzon elle a ouvert une partie de son domaine samedi. Les dernières chutes de neige devraient permettre de damer l'ensemble des onze pistes.

