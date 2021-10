Drôme Ardèche : les vacances de la Toussaint s'annoncent belles pour le tourisme

Les vacances de la Toussaint s'annoncent très belles, dans la Drôme et en Ardèche ! Le taux de remplissage est de 22% en plus par rapport à 2019. Les gîtes sont plein à 50%, alors que ces vacances ne sont pas celles qui attirent le plus de touristes en vallée du Rhône. "Pour la Toussaint on est déjà en avance, en Ardèche, au niveau des réservations. Par exemple, au 17 octobre, on a 2785 contrats de plus qu'en 2020", note André Delon, président des Gîtes de France en Ardèche.

Des vacances de la Toussaint bien remplies, c'est la suite logique après un été record dans nos deux départements : presque 100% des gîtes de Drôme Ardèche étaient remplis cet été. "Moi qui suis ancienne dans la fonction, c'est ma saison du siècle ! On n'a jamais aussi bien loué ! En juillet, on n'avait plus un seul gîte de libre", souligne Véronique Duchalais, directrice de Gîtes de France dans la Drôme. Dans ce département, les locations ont augmenté de 32% en plus par rapport à l'année précédente.

Les vacanciers prévoient à long terme

La saison a démarré tard, à cause du mauvais temps de juin, mais elle s'étale plus loin, sur les mois de septembre et d'octobre grâce à l'été indien. L'épidémie a permis d'attirer un nouveau public : des Français qui ont envie de se mettre au vert, notamment. Dans la Drôme et en Ardèche, les locations de vacances notent qu'il y a pas mal de touristes venus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour de plus courts séjours : "La saison était plus courte, mais on a fait plus de contrats et plus de chiffres d'affaires", note André Delon.

La nouveauté, c'est que les vacanciers prévoient de nouveau à long terme : il y a déjà des réservations pour Noël, mais aussi pour l'été prochain ! "Actuellement, on est à 72% de réservations en plus pour cet été par rapport à l'an dernier à la même période", détaille Véronique Duchalais. Ce phénomène, gîtes de France ne l'avait pas vu depuis une quinzaine d'années.