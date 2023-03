Près de 1500 manifestants pour les droits des Femmes et contre la réforme des retraites en Drôme et en Ardèche

Près de 1500 personnes ont manifesté en Drôme et en Ardèche ce mercredi 8 mars pour la journée des droits des femmes et contre la réforme des retraites. Le plus gros cortège était à Aubenas dans le Sud-Ardèche : 550 manifestants selon la police, 600 selon la CGT. D'après les chiffres de la police et gendarmerie, ils étaient également ce mercredi après-midi 70 à Annonay, 90 à Privas, 350 à Montélimar.

À Montélimar, il y a eu aussi ce mercredi matin une mobilisation au lycée Alain-Borne. 150 élèves et six enseignants ont déployé des banderoles et filtré les entrées de l'établissement entre 7h45 et 8h30. À Valence, entre 250 et 300 manifestants (chiffre à 19 heures) se sont réunis sur le Champ de Mars avant une marche au flambeau.