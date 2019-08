Drôme-Ardèche : Plus de 38000 foyers vont recevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire

À partir d'aujourd'hui, l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) sera versée à plus de trois millions de français. Dans la Drôme, ils seront 23631 bénéficiaires et 14500 en Ardèche.

Drôme, France

Plus de 38000 foyers en Drôme-Ardèche concernés par l'Allocation de Rentrée Scolaire. Des chiffres stables par rapport à l'année dernière. Cette année, l'allocation s'élève à 368,84 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 389,19 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 402,67 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Cela représente un budget important : plus de 15 millions d'euros pour la CAF de la Drôme, 9 millions en Ardèche.

Un prêt à 0%

Et nouveauté cette année, la CAF de la Drôme a également mis en place un prêt à taux 0 pour les collégiens et lycéens qui veulent s'acheter du matériel informatique. Le prêt s'élève à 450 euros pour les familles avec 1 ou 2 enfants et 600 euros pour les familles avec 3 enfants ou plus.