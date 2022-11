Drôme - Ardèche : plus de bénéficiaires pour la 38ème campagne des Restos du Coeur

La campagne d'hiver des Restos du Cœur est officiellement lancée ce mardi. "On s'attend à beaucoup plus d'inscrits que l'hiver dernier. Sur les derniers six mois, on a déjà enregistré 15% de personnes en plus" explique le président des Restos du cœur Drôme Francis Bussière, invité ce mardi de France Bleu Drôme Ardèche.

Francis Bussière explique aussi les changements cette année : "maintenant on prend en charge aussi les charges locatives et énergétiques. Mathématiquement, il y aura plus de monde". L'an dernier, il y avait environ 9 000 bénéficiaires sur tout l'hiver dans les centres du département. Le chiffre de 10 000 sera sans aucun doute dépassé selon le patron des Restos dans la Drôme. Les centres drômois envisagent donc d'ouvrir de nouveaux créneaux horaires pour les accueillir.

Grâce à la réglementation des tarifs, la facture énergétique des centres devrait grimper "seulement" de 20%. "On absorbe, mais ça fait des coûts de fonctionnement supplémentaires. On a besoin de plus de dons" complète Francis Bussière.

Une hausse encore plus forte en Ardèche

En Ardèche, le nombre de personnes inscrites aux Restos du Cœur pourrait passer de 4500 à près de 6000 si l'augmentation de l'été se confirme. Xavier Ryon, le président des Restos du cœur Ardèche, a constaté déjà, sur la fin de l'été, "une augmentation importante d'inscriptions. On en était à +27% d'inscriptions sur l'été, et une fidélité sur les distributions. On a distribué 30% de repas supplémentaires.. La campagne d'été va sans doute suivre." Il ajoute que "les bénéficiaires sont de plus en plus des jeunes, des parents isolés, des personnes âgées avec des très petites retraites".

L'Ardèche compte neuf centres fixes des Restos, et désormais deux centres mobiles qui vont à la rencontre des bénéficiaires. En plus de celui d'Aubenas, une tournée desservira Annonay et ses alentours cet hiver.