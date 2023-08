Drôme-Ardèche : une bonne fréquentation touristique en août

La directrice des Gîtes de France en Ardèche est très satisfaite. La fréquentation du mois d'août a battu des records. 1 à 2% supérieure à l'excellent mois d'août 2022. C'est mieux que le mois de juillet qui n'a pas été très bon en Ardèche. Selon le directeur de l'agence de développement touristique Richard Buffat, le décalage des vacances des Belges a eu un impact fort en juillet : la clientèle n'était pas au rendez-vous.

Les sites touristiques réalisent une bonne saison

Les châteaux de la Drôme connaissent un bel été en terme de fréquentation avec une légère hausse en juillet et une hausse de 7% sur les premières semaines d'août. Le constat est pourtant à nuancer puisque la semaine du 21 au 25 août qui a vu les températures s'envoler a connu un nette baisse due à la canicule; c'est aussi vrai pour le Palais idéal du facteur Cheval.

En revanche la canicule a vraiment profité aux grottes. A l'aven d'Orgnac, par exemple, la directrice de la communication Isabelle Seren explique que le mois de juillet a été très mitigé et que le mois d'août a commencé doucement. Mais la fréquentation a fortement augmenté avec les températures : la température au fond de la grotte est en permanence de 12°C, une vraie clim naturelle pendant l'heure de visite.

A la grotte Chauvet 2, même constat avec un mois de juillet très calme. Les touristes sont arrivés au mois d'août avec des pics journaliers de fréquentation jamais atteints. Jusqu'à 4.300 visiteurs un record depuis que l'espace de restitution de la grotte Chauvet a ouvert en 2015.

Un pouvoir d'achat en berne ?

On ne connait pas encore précisément ce qu'ont consommé les touristes, mais plusieurs professionnels estiment que le panier moyen est en baisse. Dans les campings, beaucoup ont préféré le snacking au restaurant traditionnel par exemple. C'était le cas au camping des Ranchisses à Largentière. La propriétaire Véronique Chevalier, par ailleurs présidente de la chambre syndicale de l'hôtellerie de plein air, explique que les campings de plus grand standing ont mieux tiré leur épingle du jeu car la clientèle plus modeste est en recul en raison de la crise économique.