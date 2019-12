"Drôme, c'est ma nature" : le département lance sa marque de territoire

Drôme, France

Le département de la Drôme a présenté ce jeudi sa nouvelle marque de territoire, à l'image de "Émerveillés par l'Ardèche" ou "Mon cœur Valence". La marque drômoise s'appelle "Drôme, c'est ma nature", avec un logo où le "O" de Drôme représente à la fois un cœur et un abricot.

Il a également été annoncé lors de cette soirée que l'Agence de développement touristique (ADT) du département deviendra "agence d'attractivité" dans les mois qui viennent. "La Drôme, ce n'est pas que des paysages. Ce sont aussi des hommes, des femmes, des talents de l'innovation, de la gastronomie... Il y a tellement de pépites et de talents. Nous avons entamé cette démarche pour travailler ensemble", explique la présidente du conseil départemental, Marie-Pierre Mouton. "On ne parlera plus forcément que du tourisme mais aussi de toutes ces thématiques autour de la notoriété de la Drôme", détaille-t-elle.