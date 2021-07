Drôme : des salariés de Constructel en grève à Portes-lès-Valence

Pour le deuxième jour consécutif, une trentaine de salariés de Constructel, sous-traitant de l'opérateur Orange, ont posé des chaises devant les grilles de l'entreprise à Portes-lès-Valence (Drôme) ce vendredi 9 juillet. Principalement des femmes du service conduite d'activité. Elles sont assises, bien visibles mais préfèrent rester anonymes. C'est la première fois selon ces salariées qu'elles font grève depuis la création de l'entreprise, il y a 19 ans. "On n'a rien dit pendant des années mais à un moment donné le vase déborde", fustige l'une d'elles.

"On demande une avance sur les négociations annuelles obligatoires" - Carl Schneiderlin, le secrétaire départemental de la CGT PTT

Au quotidien ces employées gèrent le planning des techniciens. Elles dénoncent une surcharge de travail, des heures supplémentaires non payées et des retards de salaires. "Le RH est au Portugal donc on doit attendre le mois suivant pour avoir notre argent, ils savent qu'on est en sous effectif, ils n'arrivent pas à recruter mais dans ces conditions c'est normal", ironise une employée. En quatre ans, elle n'a jamais été augmentée. La plupart de ses collègues touchent le SMIC, voire moins.

Des négociations avec la direction sont prévues au mois de septembre indique Carl Schneiderlin, le secrétaire départemental de la CGT PTT : "On demande une avance sur les négociations annuelles obligatoires, dès maintenant, parce qu'il y a beaucoup de retard dans les paies et ça ne passe plus."

D'après le syndicat, les trois quarts des employées du service concerné ont suivi le mouvement de grève ces jeudi et vendredi. En l'absence d'amélioration, elles promettent de faire le strict minimum tout l'été et de reprendre la grève à la rentrée. Pour le moment la direction n'a pas répondu à nos sollicitations.