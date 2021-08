Drôme : deux fois moins de monde que d'habitude dans les centres aquatiques

Cet été, les maillots de bain restent au placard. Pass sanitaire et pluies fréquentes font un mauvais cocktail, et la fréquentation des piscines est en chute libre. Au centre de l'Epervière, à Valence, on enregistre une baisse de fréquentation de 50% par rapport au début de l'été, et de moins bons résultats que l'année 2020, pourtant déjà catastrophique.

Baisse de 75% certains jours

Même constat au centre Linaë, à Tain l'Hermitage. "On sent nettement un effet pass sanitaire : nos chiffres commencent à chuter depuis le 21 juillet, date du début de l'obligation", explique Sophie Flubacker, la directrice. A cela s'ajoutent le manque de touristes étrangers, et une météo qui n'arrange rien. Les mauvais jours, il y a même quatre fois moins de monde que d'habitude, alors que le mois d'août est un moment clé de l'année. "Un été normal, on enregistre entre 800 et 1000 personnes par jour. Là, on est plutôt dans les 200, 300 maximum. Nos équipes essayent de mettre en place des activités, pour booster les entrées, mais ça reste très calme."

Une situation qui commence à peser sur les finances du centre. "La perte de chiffre d'affaire est catastrophique. Par exemple, pour les centres de loisirs, on avait beaucoup de réservation sur l'été. Et il y a eu 100% d'annulation, parce que les encadrants n'ont pas leur pass sanitaire." A tel point que la directrice a dû rebasculer trois de ses salariés en activité partielle.

Au centre de l'Epervière de Valence, la fréquentation reste très limitée, mais le directeur, Cédric Degroote, relève un petit miracle : la pluie de ces derniers jours ramène vers les bassins les familles de vacanciers en manque d'activités estivales. "On voit beaucoup de familles qui viennent des campings alentours, et qui essayent de ne pas laisser la pluie leur gâcher un jour de vacances. On a évidemment moins de monde que quand il fait beau... mais on fait mieux que quand il pleut le reste de l'année, détaille-t-il. Nos bassins extérieurs sont chauffés à 29°C, et on a beaucoup d'activités couvertes, dont on peut profiter par tous les temps."

Pas de quoi pour autant combler les pertes de l'été. Les deux établissements comptent sur les inscriptions du mois de septembre pour rebondir financièrement. A Tain l'Hermitage, Sophie Flubacker veut également développer des formules d'abonnement sans engagement, à la rentrée, pour faire venir plus de monde.